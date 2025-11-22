¡ÖÂÎÇö¤¯¤Í¡©¡×¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿ÎÏ»Î¡¢¾×·â¤Î¡ÈºÙ¤µ¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼ ¡Ö»ä¤ÎÂÎ½Å10kg¤ï¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎ¤¬Çö¤¤¡Ä72¥¥íÎÏ»Î¡È¾×·â¤ÎºÙ¤µ¡É
¡¡¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å72¥¥í¤Î21ºÐ¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥á¥é¤¬¤½¤ÎÂÎ¤ò²£¤«¤é±Ç¤¹¤È¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¡ÈºÙ¤µ¡É¤Ë¡ÖÂÎÇö¤¯¤Í¡©¡×¡Ö»ä¤ÎÂÎ½Å10kg¤ï¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ï¡¢Ëë²¼¸Þ½½ËçÌÜ¡¦»³Æ£¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¡£ºÙ¿È¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ëë²¼¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤º¡¢½½»ÍÆüÌÜ¤Î¼èÁÈÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢1¾¡5ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÎÏ»Î¤ÏËë²¼»°½½¼·ËçÌÜ¡¦ÂçæÆ´Ý¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¡£¿ÈÄ¹175.0¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å163.6¥¥í¤È»³Æ£¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾å½Å¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µð´Á¤¬½¸¤¦ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ï¤ê»³Æ£¤Î¤Û¤Ã¤½¤êÂÎ·¿¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥«¥á¥é¤¬¤½¤ÎÂÎ¤ò²£¤«¤é±Ç¤¹¤È¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î¡ÈºÙ¤µ¡É¤Ë¡ÖÂÎÇö¤¯¤Í¡©¡×¡Ö»ä¤ÎÂÎ½Å10kg¤ï¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦10¥¥íÂÀ¤í¤¦¡×¡ÖÂÀ¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»³Æ£¤ÈÂçæÆ´Ý¤Î¼èÁÈ¡£ÂçæÆ´Ý¤¬¶¯°ú¤ËÁ°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢»³Æ£¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·°ú¤Íî¤È¤·¡£»³Æ£¤Ï2¾¡5ÇÔ¡¢ÂçæÆ´Ý¤Ï1¾¡6ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë