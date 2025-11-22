ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¼Â²È¤Ï½ÀÆ»¾ì¡Ö¤ª¤ä¤¸¤¬ÀèÀ¸¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£Å¬Åö¤Ëµé¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç²ÆµÙ¤ß¤Î³¨Æüµ¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢½Î¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤Ï¡Ö½Î¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Î¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¤È¤ª½¬»ú¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£ÉðÆ»¤Ï·õÆ»¤È½ÀÆ»¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÏÂÅÄ¼«¿È¤Ï¤Ï¤½¤í¤Ð¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê53¡Ë¤¬¡Öº£¤Ç¤â°Å»»Â®¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤½¤í¤Ð¤ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄÌ¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
³À²Ö¤¬¡ÖÉðÆ»¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Â²È¤Î½ÀÆ»¾ì¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö°ì±þ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¿¤À¤±¡£¤ª¤ä¤¸¤¬Ä®Æ»¾ì¤Î´ÛÄ¹¡Ä¡¢´ÛÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢ÀèÀ¸¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¡¢¤â¤¦Å¬Åö¤Ëµé¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Å¬Åö¡£¤â¤¦Ëº¤ì¤¿¡¢¼õ¤±¿È¤â¤Ç¤¤Ø¤ó¤â¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄï¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢1¿Í¤Ï½ÀÆ»¤ÇÂç³Ø¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿äÁ¦¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£