Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤Ï¾å²¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤äÏÓ»þ·×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡Ö¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿¿¤Îµ±¤¤·¤Ã¤«¤êÊü¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê²óÅú¡£¡Ö¡ØÀ¸³¶¤º¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ÏËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡×¡£¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê¿ÍÊÁ¤¢¤Õ¤ì¤ë²óÅú¤Ë¡¢²ñ¾ì¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£