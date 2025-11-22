ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢·ëº§44Ç¯¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×Î¥º§¤·¤¿¤é¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀ¤«¤¹
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î¥º§¤ò¤·¤¿¤éÉ×¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ44Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÉ×¤ò¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÀÎ¡¢µ×ËÜ¡Ê²íÈþ¡Ë¤¬¤è¤¯¥¦¥Á¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿»þ¡¢¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤Æ¡ØÀäÂÐ¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÉÔ¶à¿µ¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¹À»Ê¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¡Ä¤¢¡¢Ã¶Æá¤ÎÌ¾Á°¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÀÎ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öµ×ËÜ¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£