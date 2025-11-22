Èô¤Ó½Ð¤·¤½¤¦¤ÊB90¥Ð¥¹¥È¡¡20ºÐ¤Î¤¿¤ï¤ï¥Ü¥Ç¥£¤òÊñ¤à¥«¥é¥Õ¥ë»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¤¬4ÅÙÌÜÉ½»æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©¾¯Ç¯Ì¡²è»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë51¹æ¤Ç¡¢É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¡°æÍüè½²Ú¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡×¡×¡Ê»£±Æ¡§Takeo Dec.ÀÇÊÌ3600±ß¡¢A3È½¡¿36¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î½µ¥Á¥ã¥ó¹ßÎ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ç¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤È°µÅÝÅª¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎA3È½¤ÇÅ¸³«¡£ÃÆ¤±¤ëÍüè½²Ú¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÂç¿Í¤Ó¤¿¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼Ì¤¼ýÏ¿¤Î¼î¶Ì¥«¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£Î¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕÏ¿¡õ¸ÂÄêQUO¥«¡¼¥É±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Ç£´²ó¤â½µ¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢£±·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¤òºÌ¤ë¡È²Ö¡É¤È»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ç¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ï2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢2023Ç¯¤ËNHK¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»À¸Æüµ¡Á¥¥ß¤È¤Ä¤¯¤ëÀÄ½Õ¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÍâÇ¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¼¡¡¹¤È¾þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢1·î¤Ë¤Ï¥í¥¦¥Ð¥¤¡õÄØ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤ÃåÊª¡ß¿åÃå»Ñ¡¢3·î¤Ë¤Ïºù¤È¤È¤â¤Ë½Õ¤é¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢5·î¤Ë¤Ï¥Ð¥é¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥È¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿»Ñ¡¢8·î¤Ë¤Ï¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤È¤È¤â¤Ë²Æ¤é¤·¤¯²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢¡¢12·î¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤È¤È¤â¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥µ¥ó¥¿»Ñ¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤È365Æü¤ò²á¤´¤»¤ë¼î¶Ì¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Õ¤¯¤¤¡¦¤ê¤ê¤«¡¡2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¡§B90 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡§O·¿¡¡¸ø¼°X¡§@fukuiririka¡¡¸ø¼°Instagram¡§@fukuiririka