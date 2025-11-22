Ç¨¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤«¤éÆ©¤±¤ëËËþ¥Ð¥¹¥È¡¡Ã«´Ö¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¡¡32ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÅ©¤ë´À¤ä¶á¤¹¤®¤ëÅÇÂ©¤ò·ã¼Ì
»÷Ä»¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯È¯Çä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØRibbon¡Ù¤¬6ÅÙ¤Î½ÅÈÇ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡ØColon¡Ù¤â½ÅÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒAward¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËAward»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¿·ºî¡Ø¤Õ¤ì¤¢¡¢¡Ù¡Ø¤Õ¤ê¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ë¤è¤ë130¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£°áÁõ¡¦¹½À®¡¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÅù°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤âÂÎ²¹¤È¼¾ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¿¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ä´À¡¢ÅÇÂ©¤¹¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¡¢ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»÷Ä»º»Ìé²Ã¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1993Ç¯9·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹164cm¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Âç¥Ð¥º¤ê¤·¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥é¥É¥ë¶È¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¡£¸½ºß¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥°¥Ã¥º½¸¤á¡×¡£X¡Ê@nitori_sayaka¡ËInstagram¡Ê@uw.sayaka¡Ë¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£