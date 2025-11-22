´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¤Ç¼íÎÄÌÈµö¤ò»ý¤Ä¡ÈÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¡É¤ÎÂâ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤²ñ¡¡º£¸å¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¤â³è¤«¤¹¡¡¡È¼Í·âµ»½Ñ¡É¤ä¡ÈÎÄ½Æ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎËÉ»ßºö¡É¤Ê¤É¤â³Ø¤Ö¡¡
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ê¤É¤òÊá³Í¤¹¤ëºÝ¤Î¼Í·âµ»½Ñ¤ä¡¢ÎÄ½Æ¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÎËÉ»ßºö¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢¼íÎÄÌÈµö¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¡¢¹â»³»Ô¤«¤éÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¡×¤ÎÂâ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢22Æü¤Î¸¦½¤¤Ë¤ÏÌó30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ØÆ³°÷¤«¤é¡¢ÎÄ½Æ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢·â¤ÄÁ°¸å¤Î¡ÖÅÀ¸¡¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´³ÎÇ§¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ËÁÀ¤¦¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»³»Ô¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿¡ÖÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¡×¤ÎÂâ°÷¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ï190¿Í¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¤Ì¿¤¹¤ë¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ââ°÷¤ÎÈ¾¿ô¤¬50Âå¤È60Âå¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î°éÀ®¤¬²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£