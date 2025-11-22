à·ÝÇ½³¦°úÂàá¤«¤é22Ç¯¡ÄÀ¸À¥¾¡µ×¤È¤ÎàºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Î¸µÇÐÍ¥Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö·»¤£¤ÈÀÐ¸¶¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎàÌ¾¥³¥ó¥ÓáºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¡×(2000Ç¯)¤Îà¶âÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯á·º»ö¡¦ÀÐ¸¶Ã£ÌéÌò¸µÇÐÍ¥¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·»¥£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ¸¶¤Î¾å»Ê¤Î·ÙÉôÊä¡¦ÌðÉô¸¬»°Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶°ìµ±¤µ¤ó¡£À¸À¥¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È°ÂÄê¡×¤òÄ¹½÷¤È¶¦¤Ë´Ñ·à¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤ËÌ¼¤¿¤Á¤¬À¸À¥¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡ÖÌ¼¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤Î¿ÈÂÎ¤Î»ö¤ò¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¯¤ì¤ÆŽ¤Ž¤Ž¤¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¥ï¥·¤Î·»¥£¤¸¤ã¤Î¤¥¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸¤¯¹ÅçÊÛ¤ÇÀ¸À¥¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡03Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿Á°¸¶¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö·»¤£¤ÈÀÐ¸¶¤¡¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÆ¤Ó¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤¥¡×¡Ö²¿½½Ç¯¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£