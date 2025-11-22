¡ÖÌÌ±Æ¤¬...¡×¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤óÄ¹ÃËàÉã¤È¤Î»×¤¤½Ðá¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Å¾¿È¼¨º¶Åê¹Æ¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡7·î¤Ë71ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó(µýÇ¯71)¤ÎÄ¹ÃË¤¬Éã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡£ËèÆü¡£¿É¤µ¤Ï¤ä¤ï¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£»Å»ö¤â²ÈÂ²¤â½çÄ´¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±ÅÅÏÃ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤é¤Ê¡£º£½µ¤ÎÌ´¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤¬²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¯¤Æ¡£±Ê±ó¤Ë¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó(35)¡£Éã¤Ç¤¢¤ë¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Î»×¤¤½Ð¤¬¸Æ¤Óµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¤Þ¤À¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°ÊÍè...¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Û¡¼¥¬¥ó¡¦¥Î¥¦¥º¡¦¥Ù¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·Á´¹ñÅª¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¤ÏÉã¤¬½êÂ°¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWCW¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¤ÏÌµËÅ±¿Å¾¤Ç½ÅÂç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·À¤³¦Åª¤ËÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Éã¤ò·Ñ¤¤¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£