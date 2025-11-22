¡ÖÁ°È¾¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Î³°³Ñ¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÔË¾¤ÎÉüµ¢¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÊ¡°æ¤Ë1ÅÀº¹¾¡Íø¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬79¡½78Ê¡°æ¡Ê22Æü¡¢Ê¡°æ¡¦ÆØ²ì»ÔÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅìÃÏ¶è2°Ì¤ÎÊ¡°æ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢ÄÌ»»9¾¡7ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡¢º£µ¨½é½Ð¾ì¤·¤¿À¾Àîµ®Ç·¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò25¡½9¤È°µÅÝ¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀ¾Àî¤Ïºòµ¨B2À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Á°È¾¤ËÌó8Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¡¢À¾Àî¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸åÈ¾¤Ï»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¾Àî¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¡¢¾¯¤·¸«¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï23Æü¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÊ¡°æ¤ÈÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï12·î5¡¢6Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤ÇÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¤ÈÀï¤¦¡£