¡¡¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ß¤¯¤ê¤ó¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÆþ¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ì½Ö¤Ç¤¹¤¬¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤½¤í¤½¤íÅê¹Æ¤·¤Þ¤¡¤¹¡£¤¹¤ä¤¹¤ä¤Î¤Ü¤»¤½¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥«¥Ô¥Ñ¥é¤ò»×¤ï¤»¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¡×¡Ö¤Î¤Ü¤»¤Æ¤ë´¶¤¸¤âÌþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Æ¡Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£