¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡ÛÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥ê¥å¥¦¥¸»á¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºòº£¿ÍÎ¤¤Ç¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·§¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï¡Ö·§¡¢¤¹¤²¤¨¥¦¥Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²¼¤´¤·¤é¤¨¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢·§Æù¤ÎÆé¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·§Æù¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥å¥¦¥¸»á¤Ï·§Æù¤ÎÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö·§Æù¤¬»Ý¤±¤ì¤Ð·§ÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿§¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ì¤½¤¦¡×¡Ö½¤ß¤¬Ìµ¤¤¤Ê¤é¿©ÍÑ¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ê¥å¥¦¥¸»á¡¢·§ÎÁÍý¤òÈäÏª
¢¡¥ê¥å¥¦¥¸»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
