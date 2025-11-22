¼«Ì±¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¤ÇÂÐ°Æ¡¡¼õ¤±¼ê¤òÅÞ»ØÄê»ÙÉô¤ËÀ©¸Â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤ÎÂÐ°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤òÀ¯ÅÞ¤¬»ØÄê¤·¤¿À¯ÅÞ»ÙÉô¤ËÀ©¸Â¤·¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤À¡£»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤Î¸ø³«¤ò¿Ê¤á¤ëÂÐ°Æ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËµÚ¤Ó¹ø¤À¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬22Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ï25Æü¡¢À¯¼£À©ÅÙ²þ³×ËÜÉô¡ÊËÜÉôÄ¹¡¦²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¡Ë¤ò³«¤¡¢²þÀµ°Æ¤ò½ä¤ê¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤¿¤À´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÂ¸Â³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¥¶âÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬»¿Æ±¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï19Æü¡¢¸¥¶â¤Î¼õ¤±¼ê¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿²þÀµ°Æ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±¤ÏÀ¯ÅÞ¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ò»ØÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢ÁíÌ³Áê¤¬»ÙÉô¤ò¸øÉ½¤¹¤ë·Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÙÉô¤ÎÌ¾¾Î¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤¹¤ë¡£