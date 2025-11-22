¹õÅÄÄ«Æü¤¬£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£³¤ÇÀÄ³ØÂç¿·µÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¡¡ÀÄ³ØÂç£²£·Ê¬Âæ£µ¿Í¡¡È¢º¬±ØÅÁÁ°¾¥Àï¤Î£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï
¢¡Î¦¾å¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï£²£°£²£µ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÎ©Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀÄ³ØÂç¡ÊÁ°²óÍ¥¾¡¡Ë¡¢ÃæÂç¡ÊÁ°²ó£µ°Ì¡Ë¡¢Î©Âç¡ÊÁ°²ó£±£³°Ì¡Ë¤ÈÍ½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Ë¡Âç¡ÊÁ°²ó£±£µ°Ì¡Ë¡¢ÌÀÂç¡ÊÁ°²óÍ½Áª²ñÇÔÂà¡Ë¤Î£µ¹»¤¬»²Àï¡££±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸øÇ§¥ì¡¼¥¹¤ò£´ÁÈ¹Ô¤¤¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¹»¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºÇ½ª£´ÁÈ¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£²£·Ê¬£³£·ÉÃ£¶£³¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ËÀÄ³ØÂç¤ÎÄáÀîÀµÌé¡Ê¸½£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£²£·Ê¬£´£³ÉÃ£³£³¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ÈÀÄ³ØÂçµÏ¿¤òÌó£¶ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï¹õÅÄÄ«Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê¤«¤¤¤È¡¢£²Ç¯¡Ë¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£°¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç£²£·Ê¬Âæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÃæÂç¤âÆ±Æü³«ºÅ¤ÎÈ¬²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Þ¤á¤ë¤È£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£²£·Ê¬Âæ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â³½Ð¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¿ôÇ¯Á°¡Øº£¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£¸Ê¬Âæ¤ò²¿¿Í¤½¤í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Ï¡¢£²£·Ê¬Âæ¤¬²¿¿Í¤«¡©¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢Áá¤¯¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÂç³Ø±ØÅÁ³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£È¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡Ë¡×¡ÊÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¡Ë¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ»²Àï¡Êº£²ó¡¢Ë¡Âç¤ÈÌÀÂç¤ÏÍ½Áª²ñÇÔÂà¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä±þ±çÃÄ¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤·¡¢³Æ¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤¬ÆÃÄ¹¡£Í¥¾¡¹»¤Ë£³£°Ëü±ß¡¢£²°Ì¹»¤Ë£²£°Ëü±ß¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¸Ä¿Í£±°Ì¤Ë£³Ëü±ß¡¢¸Ä¿Í£²°Ì¤Ë£²Ëü£µ£°£°£°±ß¤Ê¤É¤Î¾©³Ø¶â¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñÈ¯µ¯¿Í¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¶â¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£