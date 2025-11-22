¼¯»ùÅç¤Î¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹No.1¤Ï?º£Ç¯¤Ï21¥Áー¥à¡¦132¿Í½Ð¾ì¡¡24Æü¤Ë·è¾¡
¸©Æâ¤Î¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Ê¥ó¥Ðー1¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬¡¢22Æü¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµîÇ¯¥êー¥°Í¥¾¡¡¦¸©¶µ¿¦°÷ÃÄI ¾åÂ¼¹ÂçÁª¼ê¡Ë¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸©Î©³ûÃÓÄíµå¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö¼¯»ùÅç¸©¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡×¡£¸©¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñ¡¢ÆîÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢MBC¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
36²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¼Â¶ÈÃÄ21¥Áー¥à¡¦ÃË½÷132¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ï¥êー¥°Àï¤È¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢½éÆü¤Î22Æü¤Ï¡¢½©À²¤ì¤Î¤â¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¼Â¶ÈÃÄ¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¤Ï3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢·è¾¡¤ÏºÇ½ªÆü¡¦24Æü·îÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
