¡Ö¥Þ¥¸¡©¡×¸ÅÅÄÆØÌé»á¤¬²óÁÛ¡¡34Ç¯Á°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô½ä¤ë¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡¡·ç¾ìÍ½Äê¤¬Íî¹ç¤Ë5ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤µ¤ì¡Ä
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î1991Ç¯¡¢Åö»þÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤òÀ©¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ò¤È¶Ú18Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¸ÅÅÄ»á¡£ÄÌ»»2097°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÌ¾µå²ñÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿1991Ç¯¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÇ·â¤Î¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Íî¹ç¤È¤Î·ã¤·¤¤¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Í¤ì¤ë»þ¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖµÙ¤á¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤ÇÍî¹ç¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅÅÄ¤ÏÅö½é¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¼«¿È¤â¡Ö¤â¤¦¼ó°ÌÂÇ¼Ô³Í¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¥¹¥²¡¼¤Ê¡£³Í¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡ª¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢6ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸ÅÅÄ¤òÈ´¤±¤Ê¤¤Íî¹ç¤¬¶Ã°Û¤Î5ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¡¢¸ÅÅÄ¤ÏÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ÎÌë¤Ï¿²¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¡£Á°Ìë¤Ï¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡Íî¹ç¤ËÈ´¤«¤ì¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦±½¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ðÊó¤Î¤ß¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¡©±³¡ª6ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤Ï¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ã´Åöµ¼Ô¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¸ÅÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¤È»ö¼Â¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡£ÌÀÆü»î¹ç½Ð¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¤Í¡¢¿²¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ°Ê¾å¤ÇÈ´¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÅÅÄ¡£
¡¡¡Ö¿²¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Õ¤È¤ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÅê¤²¤Æ¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡ÊÇ¾Î¢¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢1µåÌÜ¤³¤³¡£¼«Ê¬¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤·¡£ÌÜ¤Ïºã¤¨¤Æ¤ë¤·¡£¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢»î¹ç¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡£Åö»þ¤â¤¦Í¥¾¡¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤¬¤â¤¦¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤â¤¦Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤¬¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¡£µ¼Ô¤â¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÁ´Á³Â¿¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¡£ºÇ½ªÀï¤Ê¤Î¤Ë¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ð¤Ã¤«¤êÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡£ÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£À¨¤¤·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡×
¡¡Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤¿¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¡£¤À¤¬¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ê¡¢´éÉÕ¶á¤Î¹â¤á¤Ë¤¤¿½éµå¤ò¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ð¥Ã¥È¤¬30¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤Î¥¤ì¤Æ¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¶õ¿¶¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÇµÕ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ÂÇÀÊ¤Ç»×¤ï¤º¡Ö¤É¤³¿¶¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª²¶¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö2µåÌÜ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×ÊÖ¤êºé¤¡£Ìµ»ö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡£´õÂå¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿34Ç¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤½¤¦¤Ê¸ÅÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£