Èà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤»¤Ã¤«¤¯³Ú¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà»á¤Î¸ÀÆ°¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹çÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÈà»á¤ÎËÜÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÊ¸¶ç¤Ð¤«¤ê¸À¤¦
¡ÖÈà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡Ø¹â¤¹¤®¤ë¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥´¥ó¤Î·Ú¿©ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤â¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥±¥Á¤ÊÈà»á¤Ï´è¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤º¡£»ä¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¸á¸å¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÈà»á¤¬¡ØÊ¢¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÎó¤òÈ´¤±¤Æ°ì¿Í¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤ÇÈ´¤±¤¿¤é¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï°ì¿Í¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà»á¤Ï¡Ø¤Ï¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¡©¡Ù¡ØÅÓÃæ¤Þ¤ÇÊÂ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÂ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø²¶¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£¤À¤Ã¤¿¤éÀè¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤Ç¤·¤é¤±¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤ÆÎä¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈà»á¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢Èà»á¤È¸±°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤âÊç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìµ¤¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
