¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡¡¤Í¤³¤È¿Í´Ö¤Îå«¤òÉ½¸½¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤Í¤³¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤ß¤ò½À¤é¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¡²è²È¡¦¤Í¤³¤Þ¤­¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡Ë¤µ¤ó¡£º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ÂçµÈ¤¸¤¤¤µ¤ó¤È°¦Ç­¤Î¥¿¥Þ¤Î²º¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Í¤³¡ß¥°¥ë¥á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Í¤³Ì¡²è¡Ø¿¼Ìë3»þ¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡Ù¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¡£¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤Î¿·¶­ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤Í¤³¤¬½¸¤¤¡¢Çº¤á¤ë¿Í´Ö¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¡È¿¿ÌëÃæ¸ÂÄê¤Î¤¯¤í¤Í¤³µÊÃã¡É¡£

¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Í¤³¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜºî¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡½¡½10Ç¯°Ê¾å¡¢¤Í¤³¤È¤¤¤¦À¸¤­Êª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡È¤Í¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Í¤³¤Þ¤­¡Ë¡§¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Á´¤Æ¤¬¡È¤Í¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¡¢¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡ª

¤Í¤³¤Þ¤­¡§»ô¤¤¼ç¤ò¡È²¼ËÍ¡É¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿È¾¡¼ê¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¹¤é¤â¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤Í¤³¤È¤¤¤¦À¸¤­Êª¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤È¶¦Í­¤Ç¤­¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Í¤³¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡½¡½¤Í¤³¤Þ¤­¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡Ö¤Í¤³¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Í¤³¤Þ¤­¡§¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Í¤³¤¬¡¢¤â¤¦¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤«¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¼º¤¦¿É¤µ¤âÃ¯¤«¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Í¤³¤òÉÁ¤¯°ìÈÖ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼èºà¡¦Ê¸¡á¸ÅÀîÍ¡¹á