¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢É×¤«¤é¤â¡Ä¡×Ê¿°¦Íü¤µ¤ó¤¬Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æµã¤¯
¡¡FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤¬¡¢É×¤È¤Î»£±Æ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤Ê¤ë11·î22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@harikiri_tairi)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖSIXPAD¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢ É×¤È°ì½ï¤ËSIXPAD¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖSIXPAD¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¥·¥ê¡¼¥º ½©ÅßÍÑ¤Î¿·¿§¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿ É×ÉØ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿·¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃå¤¿É×ÉØ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡SIXPAD¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼ê»æ¤òÅÏ¤·¹ç¤¦Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Í§¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢É×¤«¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥Ò¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈï¤ë¤óÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃç¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
