»¨»ï¡ØHanako¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ11·î28ÆüÈ¯Çä¤Î1·î¹æÉ½»æ¤¬¸ø³«¡£Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡ÖÇ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¹¬¤»¡×¹æ¤ÇÇ¤ÈÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ç¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤âº´µ×´Ö¤â¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¸Ä¿ÍX¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó°¦Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦Ç²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£