¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁáÂç¤ÎFBÌðºê¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éµ¢¹ñÂ¨ÀèÈ¯¤Ø¡Öº£¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¡×23Æü¡¢·ÄÂçÀï
¡¡23Æü¤Î´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼ÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¤Ç·ÄÂç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëºòµ¨²¦¼Ô¤ÎÁáÂç¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÁáÂç¾å°æÁð¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ²¤½£±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿FBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾´À¤òÎ®¤·¤¿¡£10·î25Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤«¤é11·î1Æü¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¡¢8Æü¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¡¢15Æü¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤È¶¯¹ë¹ñ¤È¤Î4Ï¢Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÁá°ðÅÄ¤À¤±¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤½£±óÀ¬¤Î·Ð¸³¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡17Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ18Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈè¤ì¤Ï0¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÇ½ÎÏ¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤É¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢º£¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£CTBÌîÃæ·ò¸ã¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÌðºê¡ËÍ³¹â¤ÏÅ¬±þÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá°ðÅÄ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÂÐ¹³Àï2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡£Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÅÁÅý¤ÎÁá·ÄÀï¤òÁ°¤ËÆüËÜÂåÉ½FB¤¬¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¹çÎ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Îµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌîÃæ¼ç¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áá°ðÅÄ¤é¤·¤¯·Ä±þ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£