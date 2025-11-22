ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª¡Ö¼«Ê¬¤â¿¿¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡£¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë
ÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·ë¾½¤Ç¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¡¢¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¼¿¹õ¤ÎÆ·¤Ë½É¤ë·è°Õ¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ê¾ðÇ®Åª¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¢――¤µ¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¿§ºÌ¤ä´¶¾ð¤òÊü¤ÄÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë´ö½Å¤â¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤ÄÌÜ¹õÏ¡¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤¿¤Á¤ÈÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤ò½Ë¤·¡¢12·î7Æü¤Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¸ø¼°Instagram¡Ê@bvlgari¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÌÜ¹õÏ¡ ¥³¥á¥ó¥È
À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢Åìµþ¤Î¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤¬Êü¤Ä¿§ºÌ¤¬¿´¤Î±ü¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¤¤Æ¿¦¿Í¤ÎÊý¤Îº²¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥«¥ì¥¤¥É¥¹Å¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë1¿Í¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëµ±¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº²¡¢ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤È¶¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¿¿¤Îµ±¤¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
