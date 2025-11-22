Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ï¶õÀÊÌÜÎ©¤Ä¡¡µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ö¼ä¤·¤¤¿ô»ú¡£ÇØ·Ê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ3¡½1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂè105²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬3¡½1¤Ç¿À¸Í¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£´Ñ½°¤Ï3Ëü1414¿Í¡£¼ýÍÆ¿Í¿ô6Ëü7750¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤¬GÂçºå¤òÇË¤Ã¤¿ºòµ¨·è¾¡¤Î5Ëü6824¿Í¡¢1Æü¤ËÆ±¤¸¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ·è¾¡¤ÎÇð¡½¹ÅçÀï¤Î6Ëü2466¿Í¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î½à·è¾¡¤«¤é¤Î´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢½¸µÒ¤Ë¶ìÀï¡£¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï·è¾¡¤ÎÅöÆü·ô¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»î¹ç³«»Ï¸å¤â²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î½¸µÒÎÏ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡¢¹ñÎ©¤Ç¤Î»î¹çÉÑÅÙ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Î»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤¤J¥ê¡¼¥°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ë³¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤â¶Á¤¤¤¿¡£µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¿ô»ú¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£