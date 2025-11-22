ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡¶áÅ´ÆþÃÄ»þ¡Ö2Ç¯È¾¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡¡Í£°ìÎý½¬¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¡Öº½ÉÍ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÆüÊÆ6µåÃÄ¤ÇÄÌ»»404ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦¹ÓÌÚ²íÇî»á¡Ê48¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¶áÅ´ÆþÃÄ»þ¤Î¶Ã¤¬¤¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ï¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Ç¡Ö¤¤¤Æ¤Þ¤¨ÂÇÀþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¶¹¶·âÅª¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¶áÅ´¡£92Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ2Ç¯È¾¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÜºê¸©Æü¸þ»Ô¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¥°¥é¥Ö¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤è¡£¹Å¤¤¤Þ¤Þ¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì²ó¤À¤±¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤¬¾×·â¤Î¡È¼éÈ÷Îý½¬¡É¡£¡ÖÆü¸þ¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æü¸þÆç¡¢¡È³¤ÊÕ¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼ã¤¤Ìî¼ê3¡¢4¿Í¡£²¿¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èô¤Ó¹þ¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº½ÉÍ¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Æ¤Þ¤¨ÂÇÀþ¡×¤é¤·¤¯¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ·âÎý½¬¡£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ç1·³¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Î¥Ã¥¯¼õ¤±¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
