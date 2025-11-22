¡Ö¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥ê¥åー³ô¡×ÂçµÕ½±¡¢³ô¹âÊÑËÆ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÎÄ¶³ä°Â5ÌÃÊÁ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―AI¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô´éÉé¤±¤Î³ô¹â½¤Àµ´üÂÔ¤òÆâÊñ¡¢¥Ð¥ê¥åー¡¦¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ìÂª¤¨¤ë―
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ø¥¢¥Ô¥ó¥«ー¥Ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÁ°Êý¤Ï»ë³¦ÉÔÎÉ¤ÇÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Åê»ñ²Èµã¤«¤»¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹çÍý¤«¤éµ°Æ»¤ò³°¤ì¤¿³ô²Á¤Î¾å¤²¤ä²¼¤²¤Ï¡¢¸ÄÊÌÃ±°Ì¤Ç¤ß¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤ä¥¯¥íー¥º¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦µ¡³£Åª¤ÊÇäÇãÍ×°ø¤âÍí¤à¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¿Í´Ö¿´Íý¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼è°ú¤Ê¤É¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤ÎÁê¾ì´Ñ¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤°Û¼¡¸µ¤Î¶ÉÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤ÏAI¥Ð¥Ö¥ëÏÀµÄ¤¬¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±AI¤Ë´Ø¤ï¤ëIT¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Î³ô²Á¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ã¤·¤¤ÃÍÆ°¤¤³¤½AI¥È¥ìー¥É¤Î¤Ê¤»¤ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Â¤â¤È¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´ÂÎ³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ëÊÑ¿ô¤Ï°ìÉô¤ÎAI´ØÏ¢¤Î¼çÎÏ³ô¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀÅ¤ËÅìµþ»Ô¾ì¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È·è¤·¤Æ¼åµ¤Áê¾ì¤ËÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£AI¼þÊÕ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥°¥íー¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤òÆâºß¤µ¤»¤ë¥Ð¥ê¥åー³ô¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥ê¥åー¤ËÅê»ñ¥Þ¥Íー¤¬¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÆ°¤¤¬°ìÉô¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÏÎ®Æ°À¤¬Äã¤¤Ê¬¤À¤±¡¢AI¥È¥ìー¥É¤¬²ðÆþ¤·¤Ë¤¯¤¯¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Åê»ñ¤¬Í¸úÀ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤³¤Ï¾®²ó¤ê¤ÎÍø¤¯¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢»óÉú¶ÉÌÌ¤ò·Ð¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥ê¥åー¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê²Ì¼Â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡ü¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¡È±íÊÖ¤·¡É¤Î³ô²ÁµÞÍî¤ÇÁûÁ³
¡¡½µËö21Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°ÆüÈæ1200±ß¶á¤¤ÂçÉýÈ¿Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¾å²¼¤Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤Áê¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüÊÆ¤È¤â¤Ë AI´ØÏ¢³ô¤äÈ¾Æ³ÂÎ¼þÊÕ³ô¤ËÂ¤â¤È¤ÇµÕÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏAI´ØÏ¢¤Î¾ÝÄ§³ô¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î³ô²Á¤¬·è»»È¯É½¤ò·Àµ¡¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ïº£¸å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤ÆÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¹¥ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»þ´Ö³°¤ÇÂçÉý¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¤ÎÄÌ¾ï¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¾å¾º°ì½ä¸å¤ËÆÍÉ÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢·ë¶ÉÂç¤¤¯²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·è»»¥×¥ìー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ÏÂç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¼çÎÏÌÃÊÁ¤¬21Æü¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÇä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï4Ëü8000±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¡¢Á°Æü¤Ë¾å¾º¤·¤¿Ê¬¤òÅÇ¤½Ð¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÈµÕ¥Ð¥Ö¥ë¡É½¤Àµ´üÂÔ¤ÎÌÃÊÁ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¾ì¤ÎÃæ¿È¤ò¤ß¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ°ì¿§¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Ö·Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿AI¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÏÇÉ¼ê¤Ê²¼¤²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î²¿¤È8³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¸ÄÊÌ³ôÊª¿§°ÕÍß¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ÎÁê¾ì¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍÆ°¤¤È¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤òÈ¯¿®ÃÏ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿AI´ØÏ¢³ô¤ÎÂçÁê¾ì¤Ë¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ä¤ä±¢¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£È¾Æ³ÂÎ¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤â´Þ¤á¡¢AI¤Î¥Æー¥Þ¤Ç³ç¤é¤ì¤ëÌÃÊÁ·²¤ÏPER¤äPBR¤Ê¤É¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³ô²Á»ØÉ¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î¥â¥Î¥µ¥·¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¸À®AI»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÀ®Ä¹¥¹¥Ôー¥É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÊý¤Ç¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¡Ê¼ý±×²½¡Ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ó¼ý¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤²á¾êÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ë¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÍýÁÛÇã¤¤¤Î°ì½ä¤Ç³ä¹â´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ØÉ¸ÌÌ¤Ç³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ê¥åー³ô¤Î°ì·²¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¿ー¥ó¥ê¥Ðー¥µ¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥àー¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£1ÇÜ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÄãPBRÌÃÊÁ¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤ÇÇÛÅö¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ½ü³°¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀÖ»ú¤É¤³¤í¤«Íø±×À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÇÛÅö¤âÀÑ¤ßÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ç²ò»¶²ÁÃÍ¤ò²¼²ó¤ë³ô²Á¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÈµÕ¥Ð¥Ö¥ëÌÃÊÁ¡É¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ü¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤â¥Æー¥ÞÇã¤¤¤ò¸å²¡¤·
¡¡Åì¾Ú¤Ï2023Ç¯3·î¤Ë¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡Ö»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤â°ì»þÅê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆPBR¤¬1ÇÜ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê²ò»¶²ÁÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¡Ê°ì³ô½ã»ñ»º¤ò²¼²ó¤ë¡Ë³ô²Á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬¿©»Ø¤òÆ°¤«¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£Åö³º´ë¶È¤¬»ñËÜ¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐPBR¤ò1ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯À®Ä¹Åê»ñ¤ä³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å´üÂÔ¤«¤éÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢PBR¤¬1ÇÜ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤¬¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡ÈÊª¸À¤¦³ô¼ç¡É¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î¿ô¤¬¶áÇ¯µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âÃøÌ¾¤ÊÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤¬Âç³ô¼ç¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤¬¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¹±¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PBRµÚ¤Ó¤½¤ì¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëROE¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤Î¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î¾ïÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¥¼ÂÂÖ¤ÇÄãPBR¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾ï¤Ë³ô²Á¤ËÀøºßÅª¤Ê½¤Àµ¥Ëー¥º¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î³ô¹â½¤Àµ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÀ§¤È¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¹¥¤ß¤Î³ô²Á3¥±¥¿Âæ¤ÎÃæÄã°Ì³ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¥¼ÂÂÖ¤«¤ÄÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ëÄãPBRÌÃÊÁ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é³ô²Á¿å½àÄûÀµ¤ÎÆ°¤¤¬Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÄ¶³ä°Â³ô¤ò5ÌÃÊÁÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¡£´ðËÜ¤ÏPBR1ÇÜÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬½ªÃåÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¤½¤³¤ò°ì¤Ä¤Î¥á¥ë¥¯¥Þー¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢³ô²Á¤ÎÊÑËÆÅÙ¹ç¤¤¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯À®Ä¹³ô´éÉé¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Í×ÃíÌÜ¤Î5ÌÃÊÁ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡üÂçÊÑ¿È´üÂÔ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥ê¥åー5ÌÃÊÁ¤Ï¤³¤ì¤À
¡ýÆ£ÁÒ²½À® <4620> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡Æ£ÁÒ²½¤Ï¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¼ù»é·Ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºà¤ÇÀ¤³¦Åª¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ³ÅÅÀ¼ù»éºàÎÁ¤Ê¤ÉÅÅ»ÒºàÎÁ¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À½ÉÊ²Á³Ê¾å¾º¸ú²Ì¤ÇÍø±×ºÎ»»¤¬¸þ¾å¡¢¼«Æ°¼Ö¸þ¤±ÅÉÎÁ¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¤Û¤«¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Î³ÈÈÎ¤¬¸£°ú¡¢½¸¹ç½»Âð¸þ¤±ÅÉÎÁ¤â·øÄ´¤À¡£Æ±¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ï¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> [Åì¾Ú£Ð]¤Ç20¡óÄ¶¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¬¡¢»ñËÜ´Ø·¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶ÈÌ³ÌÌ¤Î¼è°ú¤â¤¢¤ë¡£¸½¾õ¤ÏÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤È¤Ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ23¡óÁý¤Î16²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢Ãæ´Ö´ü¡Ê25Ç¯4～9·î¡Ë»þÅÀ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ40¡óÁý¤Î10²¯1700Ëü±ß¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ´ü¤â¾å¿¶¤ìÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì³ô½ã»ñ»º¤ÏÁ°´ü¼ÂÀÓ¥Ùー¥¹¤Ç1368±ß¤È¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢0.4ÇÜÁ°¸å¤ÎPBR¤Ï³ä°Â´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£°ìÊý¤ÇÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤Ë18±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤êÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3¡ó¶áÊÕ¤È¹â¤¯¡¢¥Ð¥ê¥åー³ôÁÇÃÏ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ï11·î13Æü¤Ë658±ß¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¡¢Ä´À°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬600±ß¶áÊÕ¤Î³ô²Á¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Å¹þ¤ß¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½áÂô¤Ê½ã»ñ»º¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£¸å¥Õ¥¸¥¯¥é¤È¤ÎÏ¢·È¤òÇØ·Ê¤ËÀ®Ä¹Åê»ñ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤ä³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÏÇ¤âÆâÊñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ´üÅª¤ËÂç¤¤¯³ô²Á¤Îµï¤É¤³¤í¤òÊÑ¤¨¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£ÁáÈÕ¡¢¿·ÃÍ³¹Æ»¤Ø¤ÎÉüµ¢¤«¤é700±ßÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ò»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ýÆüËÜÀº¹© <6471> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡ÆüÀº¹©¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ä¹©ºîµ¡³£¸þ¤±¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥áー¥«ー¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓÌÌ¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢Íø±×¤È¤â¤Ë²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¼ÒÂ¦½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤Ç½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î220²¯±ß¤«¤é300²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.4¡óÁý¡Ë¤ËÂçÉýÁý³Û¡¢2³ä°Ê¾å¤Î¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁý±×¥È¥ì¥ó¥É¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢º£´üºÇ½ªÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï70²¯±ß¤«¤é160²¯±ß¤Ë2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¾åÊý½¤Àµ¤ÇÁ°´üÈæ1.5ÇÜ²½¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡PBR¤Ï0.6ÇÜÂæ¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì3.8¡óÂæ¤Î¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È»þ²Á¤ÏÉ¾²ÁÉÔÂ¤¬ÎòÁ³¤À¡£²ò»¶²ÁÃÍ¤ò30¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ²¼²ó¤ë»þ²Á¤Ï³ä°Â´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÁáÈÕÂç¤¤¯¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£11·î5Æü¤Ë¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢900±ßÂæ¤Ç¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¶¯µ¤¤ËÇã¤¤¤ÇÂÐ½è¤·¤ÆÊó¤ï¤ì¤è¤¦¡£21Ç¯6·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4¥±¥¿ÂçÂæ²óÉü¤âÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¸ø»»¤¬¤¢¤ë¡£
¡ý¿®ÏÂ <3447> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¿®ÏÂ¤Ï²¾Àß»ñºà¥áー¥«ーÂç¼ê¤ÇÊªÎ®µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾Àß»ñºà¤Ï¼çÎÏ¤Î·úÀß¸½¾ì¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥àÂ¾ì¡Ê¼¡À¤ÂåÂ¾ì¡¦¤¯¤µ¤Ó¼°Â¾ì¡Ë¤¬²÷Ä´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£ÆÃ¤Ë»Ü¹©¸úÎ¨¤ò40¡ó¾å¾º¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½ÉÕ¤¼¡À¤ÂåÂ¾ì¤Î³ÈÈÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤êÍø±×Î¨²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊªÎ®µ¡´ï¤âÂç·¿ÁÒ¸Ë¸þ¤±¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï25Ç¯3·î´ü¤ËÁ°¤Î´üÈæ2.3ÇÜ²½¤¹¤ë¤Ê¤É²óÉü¿§¤òÁ¯ÌÀ¤È¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯26Ç¯3·î´ü¤â¹¥Ä´¤¬Â³¤¡¢½¾Íè·×²è¤Î16²¯5000Ëü±ß¤«¤é20²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ23¡óÁý¡ËÍ½ÁÛ¤ËÂçÉýÁý³Û¤·¤¿¡£PER¤¬10ÇÜÌ¤Ëþ¤Ç¡¢PBR¤â²ò»¶²ÁÃÍ¤ò3³ä¶á¤¯²¼²ó¤ë0.7ÇÜÂæ¤ÈÉ¾²ÁÉÔÂ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3.8¡óÂæ¤È¹â¤¯¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ï11·î6Æü¤Ë¹¥·è»»È¯É½¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥¶¥é¾ì916±ß¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¤Ç»þ²Á¤Ï800±ßÂæ¸åÈ¾¤ÇÇä¤êÊª¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á»ØÉ¸ÌÌ¤«¤é³ä°Â´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢»þ²ÁÁí³Û100²¯±ßÂæ¤Î¾®·¿³ô¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä³ô¼°¼ûµëÌÌ¤Ç¤â¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤¬¸Ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¾åÃÍ¤Ï·Ú¤¤¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï20Ç¯1·î¤Ë¤Ä¤±¤¿1150±ß¶áÊÕ¤¬Ìá¤ê¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ý¥×¥ì¥¹¹©¶È <7246> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥×¥ì¥¹¹©¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯ÍÑ¥Õ¥ìー¥à¡Ê¹ü³Ê¡Ë¤ä¥¢¥¯¥¹¥ë¡Ê¼Ö¼´¡Ë¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¼çÍ×¸ÜµÒ¤Ï¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö <7202> [Åì¾Ú£Ð]¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÎÌó3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Çä¾å¹âÈæÎ¨¤Ï6³ä¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«ÊÆ¹ñ¤ä¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÂæ¿ôÁý²Ã¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤·¤Æ´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï·úµ¡´ØÏ¢¤ÇÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¸þ¤±¤Î¼ûÍ×³ÍÆÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï´ü½éÍ½ÁÛ¤òÁý³Û¡¢Çä¾å¹â¤Ï¾®Éý¸º¼ý¤ò¸«¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°´üÈæ²£¤Ð¤¤¤Î97²¯±ßÍ½ÁÛ¤«¤é111²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ15¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ä¼«¸Ê³ô¼°¾ÃµÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè´üÁýÇÛ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢º£´üÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¼ÂÀÓÈæ3±ßÁý¤È¤Ê¤ë35±ß¤ò·×²è¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï4.6¡ó¤ÈÈ´·²¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºPBR¤Ï0.6ÇÜÂæ¤È³Ê°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¿å½àÄûÀµÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡³ô²Á¤Ï11·î11Æü¤ò¶¤ËµÞÆ°°Õ¡¢13Æü¤Ë744±ß¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¤Ï¹âÃÍ·÷¤â¤ß¹ç¤¤¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Æü¤Ë¿·ÃÍ³¹Æ»¤ËºÆÆÍÆþ¡£21Æü¤Ë763±ß¤Þ¤Ç¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢ÂçÀª2ÃÊ¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£700～800±ßÂæ¤ÏÂÚÎ±½ÐÍè¹â¤âÄã¿å½à¤Ç¡¢¼ûµëÌÌ¤«¤é¾åÃÍÄÉ¤¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£³ô²Á¤Ï»ØÉ¸ÌÌ¤«¤é³ä°Â´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ808±ßÃ¥²ó¤«¤é1990Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë4¥±¥¿ÂçÂæ²óÉü¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ø¡£
¡ý¥µ¥ó¥¨ー²½¸¦ <4234> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¥µ¥ó¥¨ー²½¸¦¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥à²Ã¹©¥áー¥«ー¤Ç¡¢·ÚÊñÁõºà¤ä»º¶È»ñºà¡¢µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤ò¼ý±×¤Î3ËÜÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÚÊñÁõºà¤Ï¿©ÉÊ¤«¤é°åÎÅ°åÌôÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢»º¶È»ñºà¤Ï¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Ê¤É¤Ë»È¤¦Ç´ÃåÀ½ÉÊ¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ëÇíÎ¥»æ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£µ¡Ç½ÀºàÎÁ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÉ½ÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¡£À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤â·¹Ãí¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´Ì©ÉõÊñÁõ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®Ä´Íý¤Ç¤¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¸Do!¡×¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤âµÞ²óÉü¶ÉÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¡£Á°´ü¤Ë¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4004> [Åì¾Ú£Ð]¤«¤é»ö¶È¾ù¼õ¤·¤¿É½ÌÌÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à»ö¶È¤Ç¶ÈÍÆ³ÈÂç¸ú²Ì¤¬È¯¸½¡¢Çä¾å¹â¤Ç10²¯±ßÄøÅÙ¤Î²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·Íø±×ÌÌ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤Ï7²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï3400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤È22Ç¯3·î´ü°ÊÍè¤Î¿å½à¤ò¼è¤êÌá¤¹¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡PBR0.3ÇÜÁ°¸å¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¶áÇ¯¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¶ÉÌÌ¤Ç¤âÇÛÅö¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Á°´ü¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤â·èµÄ¤¹¤ë¤Ê¤É³ô¼ç´Ô¸µ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¯¡¢³ô²Á¤Ï600±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼ý¤ì¤ó¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçÀª2ÃÊ¾å¤²¤Ë¸þ¤«¤¦¸ø»»Âç¡£Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ·÷¤À¤¬¡¢¤ï¤º¤«70²¯±ßÂæ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¸«Ä¾¤·¤¬É¬»ê¡£800±ßÂæ¤Þ¤Ç¤ÏÎßÀÑÇäÇãÂå¶â¤¬´õÇö¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÌá¤ê¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£
