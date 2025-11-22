¡Ö¼ó¸µ´¨¤¤¡¢¡¢¡×¢ª ²ò·è¡ª¡ÚZARA¡Û¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÃå¤ÆÂ¨¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡Ö¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¡×
¥°¥Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¼ó¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨ÂÐºö¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥Þ¥Õ¥éー¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ë¼ó¸µ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¡×¤Ï¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤Ê¤¸¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¥»ー¥¿ー¤Ç¡¢½©Åß¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢ÇÛ¿§¥é¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤È¤æ¤ë¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥»ー¥¿ー¡£¥âー¥ë¥°¥ìー¤ËÇò¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥é¥¯¥·ー¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤Ê¤·¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥³ー¥ÇÁª¤Ó¤ËÌÂ¤¦Æü¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
¥±ー¥×¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥±ー¥×¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¹¤¬¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥êー¥Ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê°ìËç¡£¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤¬¼ó¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤ä¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÊÔ¤ßÌÜ¤Ç½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÊÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
Writer¡§licca.M