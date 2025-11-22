¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ËÎÞ¡Ä¾»»Ò¸»¤¬Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ö°Ò¸·¤ò¼º¤¦¤Ê¡×
¾»»Ò¤¬»î¹ç¸å¤ËÎÞ
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï11·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢¤Þ¤ÀJ2¥ê¡¼¥°¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DF¾»»Ò¸»¤Ï¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Öµã¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¾»»Ò¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Î¡Ö¾»»Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ºÇ½é¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿°ÕµÁ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¡¢J1¤Ç3°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿Ä®ÅÄ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾»»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ÆÇÔ¤ì¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀï¤À¡£
¡¡¸ø¼°Àï13»î¹çÌµÇÔ¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«3-5¤ÇÇÔ¤ì¤¿ÀîºêÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø´é¤ò¤¢¤²¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸÷·Ê¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËËÜÅö¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤Î²¸¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ïº£Æü¤«¤Ê¡Ù¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤«¤é¤Ï¡¢·ë¹½¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¾¡¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀï¤Î¸å¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¾»»Ò¼«¿È¤ËÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾»»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÀï¤ÇËÍ¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°Ò¸·¤ò¼º¤¦¤Ê¡Ù¤È¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¾ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Øµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¡Ù¡Ø¤â¤¦²¿¤«¤â¤Î¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯°Ò¸·¤ò¼º¤¦¤Ê¡Ù¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢¤ª¤Þ¤¨¤À¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ìÈÖ»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ACL¡Ê½Ð¾ì¸¢¡Ë·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ÆÆÄ¤¬ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ËÍ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü°ì¤Ä·Á¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢ºòµ¨¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤ò²¼¤·¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²£¹Ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤â¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¤¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡Ê¿À¸Í¤Ï¡Ë²¦¼Ô¤Ç¤·¤¿¤·¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÇ÷¡ÊÍ¦Ìé¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¥´¥¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¼ò°æ¹âÆÁ¡Ë¤È¤«Áª¼ê¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿À¸Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ä¤ÈºÇ¶á¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¡ÇÔ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿À¸Í¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤È·è¾¡¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤éÄ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤â¡¢¤Þ¤¿¾»»Ò¸»¤È¤¤¤¦DF¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£»î¹ç¸å¡¢¾»»Ò¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÃ£¤Ë¡Ö¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿ô¤ò¡Ë¥¼¥í¤«¤é£±¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£º£²ó¡¢£°¤«¤é£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¸Ä¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤¹¤´¤¤´ò¤·¤µ¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ØºòÆü¤Î¸÷·Ê¤ò¤â¤¦°ì²óÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤³¤Î·è¾¡¤Ë¸þ¤«¤¦°ì½µ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å·¹ÄÇÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥ê¡¼¥°¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¡¢ACL¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢ËÍ¤é¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤Ç°ì¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´ð½à¤¬¡¢¼´¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë