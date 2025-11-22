µÁ¼Â²È¤Î¾²¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤±ø¤¤¡×µÁÊì¤ËÁÝ½ü¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â ¢ª¡Ú»×¤ï¤ÌÊÖÅú¡Û¤Ë¡Ö¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢µÁÊì¤Ë¸µµ¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤Î¾²¤Î±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ¼Â²È¤Î¾²¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿
µÁ¼Â²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
µÁ¼Â²È¤ÏÊª¤ÏÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾²¤¬±ø¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾²¤Ë¥Û¥³¥ê¤äÈ±¤ÎÌÓ¤¬Íî¤Á¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÁÝ½üµ¡¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯µÁÊì¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Î¡Ö¤¢¤ëÍÍ»Ò¡×¤ò¸«¤Æ
¤¹¤ë¤È¡¢70Âå¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤Î¾ì½ê¤ò»ä¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶áÌÜ¤¬°¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¾²±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È³èÈ¯¤ÊµÁÊì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤¦70Âå¡£¾²¤¬°Å¤¤¿§¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥³¥ê¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È
¡Ö±ø¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤ÇÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»þ¡¹¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢ÁÝ½üµ¡¤«¤±¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ò»×¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·îÆü¤¬·Ð¤ÄÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÇ¯¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤È¤¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁÊì¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Emma.I
Ä¹Ç¯¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¿Í¡¹¤ÎËÜ²»¤ä³ëÆ£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿ー¡£
¸½ºß¤Ï»Å»ö¤ä¼«¿È¤Î°é»ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼¹É®Ãæ¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½÷»ÒÃæ¹â½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È½Ð¿È¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Îµ»ö¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£