¡È¥¤¥¯¥á¥ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¡Ä42ºÐÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡¢É×ÉØ¶¦ÅÝ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°é»ù¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¸å²ù¡É
¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡×¤½¤ó¤Ê»É·ãÅª¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÇº¤òSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤ÆÆÈ¼«¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ñÀÒ¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëNHK¤Îµ¼Ô¤È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
Êì¿Æ¤ÎËÜ²»¤ÈÀ¤´ÖÅª¥¿¥Ö¡¼
¡¡Ã»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¶¦¤Ë¡Ö¸å²ù¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤È¿ôÇ¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤´²ÈÄí¤ÎÏÃ¤òÉã¿Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎºÊ¤È¡¢¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾=42¡Ë¤À¡£
¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢±³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³ëÆ£¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎäÀÅ¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤¹¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏIT´ë¶È¶ÐÌ³¡£¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¼«Âð¤Ë»Ç¤¦¤È¡¢¿Í²û¤³¤¤Ç¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÊ¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£1Ç¯´ÖÇ¥³è¤ò¤·¤Æ¤â¼ø¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÉÂ±¡¤Ë¤â2Ç¯¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏºÊ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤¬38ºÐ¡¢ºÊ¤¬31ºÐ¤Î¤È¤¤À¡£°åÎÅ¿¦¤ÎºÊ¤Ï°éµÙ¤ò1Ç¯¼èÆÀ¤·¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤â°éµÙ¤ò2¤«·î¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¤«·î¤â¼è¤ë¤Î?¡×
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤«¤é¤½¤¦¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ï¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤ÏÆÈ¿È¤Î¼ã¤¤»Ò¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¨¥¨¥Ã!!¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢IT·Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤Ï2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤À¤È¿ô¤«·îÃ±°Ì¤Ç°éµÙ¤ò¼è¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°éµÙ¤ò¼è¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°éµÙ¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥¯¥á¥ó°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï¥ß¥ë¥¯¤òºî¤Ã¤Æ°û¤Þ¤»¤ë¤Î¤â¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤âÝôÍá¤â¡¢ºÊ¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤ÏÅöÄ¾¶ÐÌ³¤â¤¢¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¤¤Ä¤ò»Å¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÍ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜ¡¢²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¼ÈÓ¤òºî¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¼¤¬Æý»ù¤Î¤³¤í¤ÏÂÎÎÏÅª¤ÊÂçÊÑ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¸¤Êª¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç¶¦ÅÝ¤ì¡Ä¡ÄÀº¿À°ÂÄêºÞ¤òÉþÍÑ
¡¡Ì¼¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¡¢ºÊ¤â»Å»ö¤òºÆ³«¡£2ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤ÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ê¥¤¥ä¥¤¥ä¤«¤éÍýÍ³¤Î¤¢¤ë¥¤¥ä¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢´¶¾ð¤âÀ°Íý¤·¤¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ëµã¤¶«¤Ö¡£ËÍ¤Ï¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤¬»Å»ö¥â¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¡¢Íý¶þ¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ºÊ¤â¤Þ¤¸¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¹¥¤·ù¤¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¼¤¬¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê¤òÂØ¤¨ÉÊ¤òÂØ¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¤¥ä¥¤¥ä¤¬Â³¤¯Ì¼¤ÎÁê¼ê¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ººÊ¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤ÇÆ¬ÄË¤¬¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿ºÊ¤¬Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ì¼¤¬¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡×¤È¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¡£¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë»ß¤á¤¿¡£ºÊ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¿²¼¼¤Ë¹Ô¤¤Ê¤è¡×¤È¶¯¤á¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Í¾·×¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÆùÂÎÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤Êì¿ÆÁü¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¹Ô¤¯¤ÈºÊ¤Ï°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÌ¼¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤â¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ËýÀÅªÆ¬ÄË¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÊ¤ä»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Îµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢»þ¤ËÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÓÒÅÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÈÆ±¤¸ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍÞ¤¦¤Ä¤Ã¤Ý¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£¤â·Ú¤¤Àº¿À°ÂÄêºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÌò³ä¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÈèÊÀ¤·¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤¹¤ëÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤ÏÌµÍý¤À¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿3¡¢4Ç¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤âºÊ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
ºÊ¡¢Êì¡¢Ì¼¤Ë¤â¶¦Í¤·¤¿¤¤¸å²ù¤ÎÇ°
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È»þÂå¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤«»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÎÉþ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¥¸¡¼¥ó¥º¤ÈÇò¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÌÂ¤¦»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£È±¤òÀÚ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¡¢½é¤á¤Æ´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄæ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÉ½ñ¤â¹¥¤¤À¤¬¡¢º£¤ÏËÜÅö¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡Ù¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤è¤¯¥¤¥¯¥á¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÃËÀ»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£Çã¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢ºÊ¤«¤é¡Ø¼Â¤Ï»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¸Åº£ÅìÀ¾¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é±à¤ÎÌÌÃÌ¤ÇÀèÀ¸¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¯¥¤¥¯¥á¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥¯¥á¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢¥¤¥¯¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÉã¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¡×¤È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Î»ýÏÀ¤À¡£
¡Ö°é»ù¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¼Â¤Ï¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Î°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ï¡¢º£¤Î¥µ¥È¥ë¤µ¤óÉ×ÉØ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¹¹ð²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅ°Ìë¤âÅÚÆü½Ð¶Ð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£IT²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Ï23ºÐ¤Ç°ì¿ÍÂ©»Ò¤ò½Ð»º¡£¤Û¤Ü¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êì¤Ë¤³¤ÎËÜ¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡ØÃæ¿È¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·°é»ù¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢Êì¤¬¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
»Ò¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÁªÂò¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¼èºà¤Î½ªÈ×¡¢Êì¿Æ¤òÉã¿Æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ã¤·¤¯¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ûº§¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤Æ±Î½¤äÆÈ¿È¤Î¿Í¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤Í¡×
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÅÓÃæ¤ÇÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Ì¼¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊÝ°é±à¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¹¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¿¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸å²ù¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³ëÆ£¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«Á³¤È²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò°é¤Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢Å·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¥µ¥È¥ë¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò»ý¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë¤â¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊì¿ÆÁü¡×¤òºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤ºá°´¶¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊì¿ÆÁü¡×¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¤Ä¤é¤µ¤òÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¿Æ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¸øÅªµ¡´Ø¤äÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸/Çë¸¶¸¨Âå