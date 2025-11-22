¡Ö»ä¤ò¡¢ÉÔºÙ¹©¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×À°·Á¼ê½Ñ¤Çºî¤Ã¤¿´é¤ò¼Î¤Æ¤¿¤¤¡ÄÈþ¿Í½÷Í¥¤Î´ê¤¤¤ËÇº¤ó¤À³°²Ê°å¤¬½Ð¤·¤¿¡ÈÅú¤¨¡É¤È¤Ï
¡ØºÇ¸å¤Î³°²Ê°å¡¡³Ú±à¤«¤é¤ÎµßÌ¿°ÍÍê¡Ù¡ÊÃæ»³Í´¼¡Ïº Ãø¡ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë
¡¡Î¥Åç¤Çµ¯¤¤¿Èô¹Ôµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡£ÉÂ±¡¤ÏÀ¸»à¤Î¶¤Ë¤¤¤ë´µ¼Ô¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼ê½ÑÂæ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÂç¼ù¤Î±¦ÏÆÊ¢¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥Ñ¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡¢Û»ÁÏ¡Ê¤è¤¯¤½¤¦¡Ë¤À¤Ê¡£Âç»êµÞ¡¢³«Ê¢¤¹¤ë¡ª¡×¡Ó
¡¡Èô¹Ôµ¡¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹º¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ò¡Ö´ÎÂ¡¤ò´Ó¤¤¤Æ½½Æó»ØÄ²Â»½ý¡£±ü¤Ï1ÎãÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸åÊ¢Ëìzoneµ¤Ë·ì¼ð¤¢¤ê¡£¤ª¤½¤é¤¯²¼ÂçÀÅÌ®¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤½¤·¤Æ°ÛÊª¤ÎÀèÃ¼¤¬·ì´É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡¢ÀÔÄÇ¤Þ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ó
¡¡À¼¤Ë¤¹¤ë¤¬Áá¤¤¤«¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËË¥¹ç¤È·ëå§¡Ê¤±¤Ã¤µ¤Ä¡Ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¡Ö¥«¥ë¥Æ¡ô1¡¡³Ú±à¤«¤é¤ÎµßÌ¿°ÍÍê¡×¡Ë¡£
¡¡¾ï¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¿À¶È¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ³°²Ê°å¡¢¥«¥¤¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Öµã¤¯¤Ê¸¦½¤°å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½Ìò¤Î³°²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ëÃæ»³Í´¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØºÇ¸å¤Î³°²Ê°å¡Ù¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¿¤ËÁêÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£
¡ÖËË¤Ë½ý»ý¤Ä¹õ¤º¤¯¤á¤Î°Ç°å¼Ô¡¢¡È»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡É¤È¤¤¤¦°ìÉ¤Ïµ¤Î½÷°å¡Ä¡ÄÄ¶¿ÍÅª¤Ê°å¼Ô¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ï¿ôÂ¿¤¯¡¢¤·¤«¤·¸½Ìò¤Î°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Îµ»Ç½¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦É¬Á³À¤Ë¡¢´µ¼Ô¤È°å¼Ô¤¬¼õ¤±¤ë¶ì¤·¤ß¤äÄË¤ß¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°å¼Ô¤¬Éé¤¦ÀÕÇ¤¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥«¥¤¤Ï29ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡¢¿´Â¡¤«¤éÇ¾¡¢¾Ã²½´ï¡¢¸ÆµÛ´ï¡¢À°·Á¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¼ê½Ñ¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢10ºÐ¤«¤éÃæÅì¤ÎÀï¾ì¤Ç³°½ý¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤Æ¤¤¿³°²Ê°å¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤Ã¤È¤â¸½Âå¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²Ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä°å¼Ô¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÏÀìÌç¤ÎÂçÄ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂ¡´ï¤Ê¤é¥×¥í¤ÈÆ±¤¸¼ê½Ñ¤ò¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Î¥Åç¤Ê¤É¤Ç¤Ï²Ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿Ç»¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥«¥¤¤Îºß¤êÊý¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÊ¬²½¤·¤¹¤®¤¿°åÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»àÃÏ¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¥«¥¤¤Ï¡¢°å»ÕÌÈµö¤Ê¤É»ý¤¿¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤òÂ÷¤¹´µ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¥«¥¤¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¸ò¾ÄÃ´Åö¤Î¿À±à¡Ê¤«¤ß¤¾¤Î¡Ë¤Ï¡¢²¯Ã±°Ì¤ÎË¡³°¤ÊÊó½·¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤¿¤¤¤È³Ð¸ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡£°å¼Ô¤¬´µ¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êó½·¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡Äº£¸å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢Ì¼¤ÎÆñÉÂ¤¬±ï¤Ç¥«¥¤¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿´Ç¸î»Õ¤Î²Ú¡Ê¤Ï¤Ê¡Ë¡¢Å·ºÍ¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Î¥ë¥·¥Õ¥¡¡¼¤È¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬½¸¤¤¡¢ÀäÂÐº¤Æñ¤Ê¼ê½Ñ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼ê¤Ë´À°®¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÄìÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½Âå°åÎÅ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ø¤ÎÆ©Å°¤·¤¿´ãº¹¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤ò¡¢ÉÔºÙ¹©¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡½¡½¡£ÈþËÆ¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤¿´é¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«Í³¤Î¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤à½÷À¤ò¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¡£¥«¥¤¤ÏÇº¤à¡£°å¼Ô¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡Ê¡Ö¥«¥ë¥Æ¡ô4¡¡²¾ÌÌ¤Î¿ÍÀ¸¡×¡Ë¡£
¡ÖË¾¤à»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ïº¬¸»Åª¤ÊÍßË¾¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°åÎÅ¤Îº¬ËÜ¸¶Íý¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¡¢¿´¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²á¾ê¤Ë·öÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÀ°·Á¤Ø¤Îµ¿Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤¬ºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤ÏÅÜ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢Å·ºÍ³°²Ê°å¥«¥¤¤Ë²ñ¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëÊõ¾þÅ¹¤Î±ü¤Î°ì¼¼¤òË¬¤Í¤é¤ì¤¿¤¤¡£¹ç¸ÀÍÕ¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¼è°ú¤¬¤É¤³¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°åÎÅ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°å»Õ¤Ï¡¢°µº¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤ä¤Þ¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡¿1980Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾Ã²½´ï³°²ÊÀìÌç°å¡¢°å³ØÇî»Î¡£¾ÅÆî°åÎÅÂç³ØÎ×¾²¶µ¼ø¡£2019Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿½é¤Î¾®Àâ¡Øµã¤¯¤Ê¸¦½¤°å¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¡¢Îß·×70ËüÉôÄ¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¿À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø°å¼Ô¤ÎËÜ²»¡Ù¡Ø°å¼Ô¤ÎÉã¤¬Â©»Ò¤ËÄÖ¤ë¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÈâ¤ò¤Ò¤é¤¯¸°¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
