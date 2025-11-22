ÃíÌÜ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»°Âð¾§¡¢±Ç²è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤éºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡ÙÀ©ºîÈëÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤ë
¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ä´ß°æ¤æ¤¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤é¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤Â¦ÌÌ¤òÈ¯¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»°Âð¾§¡£±Ç²è¤È¤Î´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¡¢ºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤ä»þ´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢²óÉü¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¿»°Âð¾§´ÆÆÄ¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹Èà¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤Ï¡¢¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÃ»ÊÔ¥Þ¥ó¥¬2ºî¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Íû¡Ê¥¤¡Ë¤¬±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¯Æü¡¹¤È¡¢¤Õ¤é¤ê¤È½Ð¤«¤±¤¿Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡ »°Âð¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±Ç²è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
±Ç²è´Û¤Ç¡Ø¥¢¥Ý¥í13¡Ù¡Ê1995¡Ë¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢¶á½ê¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ª²°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¼Ú¤ê¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±Ç²è¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ãæ3¤Î¤È¤¤Ë´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤ÇÃ»ÊÔ¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±Ç²è¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢´°Á´¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶½Ê³¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »¥ËÚ¤«¤é¾åµþ¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë±Ç²èÈþ³Ø¹»¤Ë¤âÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç³Ø¤Î±Ç²è¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤â³Ú¤·¤¯¤â»£¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡£²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤·Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀµÄ¾¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¹¤Ìç¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤«¤é¤ÏÌÜ¤òÇØ¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¿ÍÀ¸¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿±Ç²è¤ò3ºî¡¢µó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¹â¹»»þÂå¤Ë´Ñ¤¿¤â¤Î¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¡á¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥´¥À¡¼¥ë¤Î±Ç²è»Ë¡Ù¡Ê2000¡Ë¡¢ÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄ¤Î¡ØEUREKA ¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù¡Ê2001¡Ë¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ä¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó ²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¡Ù¡Ê2000¡Ë¡£
¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢3ºî¤È¤âÄ¹¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤ÊÄ¹¤¤±Ç²è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥´¥À¡¼¥ë¤Î±Ç²è»Ë¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤ò»£¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¡¢²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸³Ø¡¢±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë·Ý½Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎò»Ë¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢±Ç²è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡ª ¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2ËÜÌÜ¤È3ËÜÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤â°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ò´Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿2ËÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤È¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â±Ç²èÅª¤Ê½Ö´Ö¡¢´î¤Ó¡¢Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢蓮Õé½Å彥¤µ¤ó¤ÎÈãÉ¾¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈãÉ¾¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Ñ¤¿±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë±Ç²è¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤¬¶á¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¡¢±Ñ¸ì¤òÃý¤ì¤Æ¡¢Ä¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î»Å»ö¡¢Æü¡¹¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤Î»É·ã¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤¬¤ª¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Âð¤µ¤ó¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¸½¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤¤¤¤Êª¸ì¡¢¤¤¤¤¶¦±é¼Ô¡¢¤¤¤¤±é½Ð¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¡£¾Ð´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æü¾ï¤ä¿ÍÀ¸¤È´Ø¤ï¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤È¤¤¤¦Î¹
¨¡¨¡ ¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù¤Ç¡¢Åß¤È²Æ¤ÎÊª¸ì¤òÆþ¤ì»Ò¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¾´¶¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë²Æ¤ÈÅß¤Î²è¡Ê¤¨¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ë¤¤¤È¤¤ËÅßÉþ¤ò¸«¤Æ¤â²¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤ï¤«¤Ê¤¤ËÍ¤Ïµ¨Àá¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¤Ë¤¢¤ì¤À¤±½ë¤«¤Ã¤¿²Æ¤Î´¶³Ð¤òËº¤ì¤Æ²Æ¤òÍß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1ËÜ¤Î±Ç²è¤Ç2¤Ä¤Îµ¨Àá¤¬Æ±»þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÌ¤ÃÎ¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤ëµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¡¼¥ó¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡ ¸¶ºî¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡©
¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¾Ê¤¤¤¿¤êÂ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÂ¾¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¡¢Äü¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÆÍÇË¸ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤Ä¤²¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥¬¤Î¾å¤ËÇò¤¤»æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤¬¥µ¥é¥Ã¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾ö¤ÎÌÜ¤ä¶õÌÏÍÍ¤ÎÉÁ¤Êý¤ÏåÌÌ©¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤ÎÂª¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¿·õ¤Ë¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬¶á¤Å¤¡¢¥í¥±ÃÏ¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤ò¸¶ºî¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¡¢50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀéÍÕ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¤ò¡¢Á´¤¯°ã¤¦°ËÆ¦¤Î¿ÀÄÅÅç¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¿É÷·Ê¤¬Êª¸ìÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡© ¤´¼«¿È¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âç³ØÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤¤¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢»þÀÞÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ï2020Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤º¤Ã¤È´ù¤Î¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥ó¥¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤²¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤äÂÐÃÌ¤â²¿¼þ¤âÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÁ´Á³¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡ÙÍ½¹ð
¨¡¨¡ ·àÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÏQ¡õA¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¤¬¿·Á¯¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¸å²ù¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤¬¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ÏÂ¿¾¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÀÄÇ¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬µÓËÜ²È¡¦Íû¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÍè¤¿°ÛË®¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬½é¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î»ý¤Ä¤è¤½¼Ô¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤Î¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¡ª ¤È¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¡£Ã±¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¯¤ÆÆ±»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤´ËÜ¿Í¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â±ÞÀ¤Åª¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤·¡£¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ È¯¸÷¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÀÎ¤ÎÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«È¯¸÷¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾ÈÌÀÉô¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê´é¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤âº£²óÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ±Ç²è¤Î²«¶â»þÂå¤Î½÷Í¥¤¿¤Á¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ ËÜºî¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤ÏÎ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ä±Ç²è´Û¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤äÆü¾ï¤È¤É¤¦´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¶½Ì£¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢ËÜºî¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¤È¡£
´Ñ¤ë¿Í¤ä±Ç²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¼õÍÆ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤ËÊÌÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Ë¹Ô¤¯Êý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Á´Á³ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ë½Ö´Ö¡¢¸½¼Â¤È¤¹¤´¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÌÌÇò¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿¤È¤¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢Ì´¤«¤é³Ð¤á¤¿Ì¯¤Ê´¶¤¸¡£¤¹¤°Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»°Âð ¾§
¤ß¤ä¤±¡¦¤·¤ç¤¦¡¡1984Ç¯7·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¡ØPlayback¡Ù¡Ê2012¡Ë¤¬¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¡ØTHE COCKPIT¡Ù¡Ê2014¡Ë¡¢¡Ø¤¤ß¤ÎÄ»¤Ï¤¦¤¿¤¨¤ë¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Ó¥Ç¥ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤äÀ±Ìî¸»¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¡×¤ÎMV¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¡£
Information¡ØÎ¹¤ÈÆü¡¹¡Ù
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²Æ¤Î³¤¤Ç¡¢²ÆÃË¤Ï±¢¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤Ä¤²µÁ½Õ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿Íû¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÀã¿¼¤¤»³±ü¤òË¬¤ì¡¢¸Å¤Ó¤¿½É¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£Âè78²ó¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇºÇ¹â¾Þ¤Î¶âÉ¿¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¡¢¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
