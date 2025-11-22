¥É·³ÀìÂ°½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤ÈºÆ²ñ¤ËÂç´î¤Ó¡¡WS¤Ç¤âÌ©Ãå¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¹¥É¾
¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ºß¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹Î¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆü¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¡×¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥í¡¼¡¦¥¥Æ¥£¤ÈÍ§¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ïº£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤âµ×¡¹¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¡¢Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¡¢ËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤Ê¤É¿¿Ùõ¤Ê¼èºà»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£WS¸å¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥É¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
