²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¡×¸µ¼ãÇµ²Ö¤¬¿Éíå¤Ê»ØÅ¦ ¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ä°ÂÀÄ¶ÓÀï¤Ç¡È´°ÇÔ¤·¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¡É
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î´°ÇÔ¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å»á¤Ï¡¢Ë¾ºÎ¶¤ËÂÐ¤·¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸2ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¡¢½½»ÍÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤â3ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÛÆâ¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é°ÂÀÄ¶Ó¤ÏË¾ºÎ¶¤ËÆ¬¤ò¤Ä¤±¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç°ìµ¤¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3ÇÔÎÏ»Î¤¬3¿ÍÊÂ¤ÖÃæ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö²£¹Ë¤Î°ÌÃÖ¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Î°ÌÃÖ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ó¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÂÎ¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ²ÖÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ê¤³¤ó¤Ê¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤éË¾ºÎ¶¤Ï¡Ë°ú¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÊË¾ºÎ¶¤Ï¡ËÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æº¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡¢Á´Á³¡£²¿¤ÇÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï¡Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Ä¤È¡¢²£¹ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢²£¹ËÆ±»Î¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡¼Ô¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë