Æâ»³¹â»Ö»á¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÊ¬ÀÏ¡Ö¥¹¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× °æ¾åÂó¿¿¤Ë¤Ï°ìÂ²¤Î½Å°µ
à£Ë£Ï¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥Èá¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¤ËÎ×¤àÆ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÆ±µé£±°ÌÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤Î¶»Ãæ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¡¼¥Ñ¡¼²¦¼Ô¤Çà£Ë£Ï¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥Èá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÆâ»³¹â»Ö»á¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆâ»³¹â»Ö¤Î£Ë£Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ËÆ£²íÀã»á¡Ê£³£´¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÃíÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦Æâ»³»á¤ÏÂó¿¿¤Î¾¡Íø¡¢°ËÆ£»á¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¾¡¤Á¤È¤·¡¢¤È¤â¤ËÈ½Äê·èÃå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢£²¿Í¤Î¿´¶¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æâ»³»á¤Ï¡ÖÅ·¿´¤Ï¥ª¥ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤·¤ç¡¼¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Ä¶¤¹¤²¤¨Âç»ö¤ÊÀ¤³¦Àï¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£½é¤ÎÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©¤à¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¯Èæ³ÓÅªÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âó¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°æ¾å²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£·»¤Ë¡ÊÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡Ë¾°Ìï¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¿äÂ¬¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°°ì²È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î·»¤ò»ý¤ÄÂç¤¤Ê½Å°µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ËÆ£»á¤â¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂó¿¿¡£½ÉÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£