¾¾ÃÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡¡¤Ê¤¹¤Ê¤«ÃæÀ¾¤¬à¾¾ÃÝ·ÝÇ½¥ë¡¼¥ëáÅÁ¼ø¡Ö¿¹ÏÆ·ò»ù¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×
¡Ö¾¾ÃÝ£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ç£Ð¡¡£Ã£Ï£Î£Ô£Å£Ó£Ô¡¡£²£°£²£µ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø£³Ç¯À¸¡¦ÉÙµïÎè°á¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡á£±£´¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÂç·¿Á´¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º£Ç¯¤ÏÌó£¸£°£°£°¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é£±£µÌ¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¡¢ÉÙµï¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿³ºº°÷¤Î¿¹¸ýô¤»Ò¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê£´£¸¡Ë¡¢Æá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê£´£´¡Ë¤¬±þ¤¸¤¿¡£ÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆ©ÌÀ´¶¡£»ä¤Î¼«Á³ÂÎ¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë£È£Á£Î£Á¤µ¤ó¤Ë£±ÈÖ²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ø£Î£ï¡¡£Î£ï¡¡£Ç£é£ò£ì£ó¡ÙÁ´Éô¸«¤Æ¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÙµï¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Æá¿Ü¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃæÀ¾¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢¿¹ÏÆ·ò»ù¤µ¤ó¤Ë¡¢£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¤À¤±¶µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Êó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¡×¤È¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Î¤·¤¤¿¤ê¡Ê¡©¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£