»³È©¤ËÂç¼Ø¡©¡¢¿ôÀé¤Î·ê¤¬Îó¤ò¤Ê¤¹°äÀ×¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¡¥Ú¥ë¡¼
¡ÊCNN¡Ë¥Ú¥ë¡¼ÆîÉô¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Î¥Ô¥¹¥³·ÌÃ«¤ò²£ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ìó1.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢¤Ê¤ëÌó5200¸Ä¤Î·ê¤Ï¡¢1À¤µª¶á¤¯¤â¤Î´Ö¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú¡Ê¡ÖÂç¼Ø¤Î»³¡×¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î°äÀ×¤ò²þ¤á¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿ôÉ´Ç¯Á°¤Î¸ÅÂå¿Í¤¬Æ±°äÀ×¤ò·úÀß¤·¤¿ÍýÍ³¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ìµ¿ô¤Î·ê¤¬ÂÓ¾õ¤ËÊÂ¤ó¤À¤³¤Î°äÀ×¤¬½é¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï1933Ç¯¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯»ï¤¬°äÀ×¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï³°Å¨¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò¤ä²ñ·×½èÍý¡¢Êª»ñ¤ÎÃùÂ¢¡¢Â¤±à¡¢½¸¿å¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ë¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î10Æü¤Ë³Ø½Ñ»ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¥¯¥¤¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤È·ê¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÖÊ´Î³¤Î¿¢Êª³ØÅªÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤³¤Î°äÀ×¤¬¥¤¥ó¥«°ÊÁ°¤ÎÊ¸ÌÀ¤Î³èµ¤¤¢¤ë»Ô¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨º¶¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥ó¥«¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ñ·×½èÍýÁõÃÖ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬Ä´ºº¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥í¡¼¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¡¢¸¦µæ¶¦Ãø¼Ô¤ÇÊÆ¥µ¥¦¥¹¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¿ÍÎà³ØÉô¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥¿¥Ë¥Ã¥·¥å¶µ¼ø¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÀ×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ê¤ÏÉý1¡Á2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿¼¤µ0.5¡Á1¥á¡¼¥È¥ë¡£¥É¥í¡¼¥ó»£±Æ¤Î·ë²Ì¡¢·ê¤¬Ìó60¤Î¶è²è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶õ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¹ë¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹Í¸Å³Ø¼Ô¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ü¥ó¥¬¡¼¥ºÇî»Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÇîÊª´Û¸¦µæ½ê¤ÎµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢·ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÆÃÄê¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð12Îó¤Ç°ì¤Þ¤È¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶è²è¤Ë¤Ï¡¢7¤Ä¤Î·ê¤È8¤Ä¤Î·ê¤¬¸ò¸ß¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¤Ï·ê¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸ÅÂå¤Î²ÖÊ´Î³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤ÎÇÀºîÊª¤ä¡¢¥¢¥·¤ä¥ä¥Ê¥®¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸¿¢Êª¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¢¥·¤ä¥ä¥Ê¥®¤ÏÅÁÅýÅª¤ËäÆ¡Ê¤«¤´¡Ë¤òºî¤ë¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤ÎÉÊÊª¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎäÆ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢·ê¤ÎÃæ¤ËÄ¾ÀÜÃÖ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·ê¤Ï¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÁÇºà¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ê¤Î¾å¤ä¶á¤¯¤Ë¹½Â¤Êª¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤é¤¬Â¸ºß¤·¤¿¾Úµò¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«Äë¹ñ»þÂå°ÊÁ°¤Î¥Á¥ó¥Á¥ã²¦¹ñ¤ÎÀè½»Ì±¤¬Êª¡¹¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤ØÍè¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀè½»Ì±¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Î³¤´ßÉô¤È¹âÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶²¤é¤¯ÌÊ²Ö¤ä¥³¥«¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢Åâ¿É»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î½ÅÍ×¤Ê»ñ¸»¤â·ê¤ËµÍ¤á¤é¤ì¡¢¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬Æþ¤Ã¤¿·ê¤È¡¢ÌÊ²Ö¤ä¥³¥«¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¼ïÎà¤ÎÉÊÊª¤¬Æþ¤Ã¤¿·ê¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¿ôÆ±»Î¤ÇÅù²Á¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥ÊÂç³Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¹»¿ÍÎà³ØÉô¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥ª¥°¥Ð¡¼¥ó½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢²ÖÊ´¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÌÀ³Î¤Ê¾Úµò¤¬°äÀ×¤ÎÍÑÅÓ¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥ª¥°¥Ð¡¼¥ó»á¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú°äÀ×¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥¹¹Í¸Å³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿¤ËÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°äÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ª¥°¥Ð¡¼¥ó»á¤ÏÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
·ê¤ÎÇ¯ÂåÂ¬Äê¤«¤é¡¢°äÀ×¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï600¡Á700Ç¯Á°¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÀµ³Î¤ÊÇ¯Âå¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬Äê¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°äÀ×¤Î·úÀß¤Ï¥Ú¥ë¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¸å´üÃæ´Ö´ü¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¾Îñ1000Ç¯¤«¤é1400Ç¯¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥«Äë¹ñ»þÂå°ÊÁ°¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤³¤Î°äÀ×¤ÎÍøÍÑ»þ´ü¤È°ìÃ×¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿´»µÌ¡Ê¤«¤ó¤¤Ä¡ËÎà¤Î²ÖÊ´¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢°äÀ×¤¬1532Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«Äë¹ñ¤ÎÊø²õ¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ú¥ë¡¼¤¬¿¢Ì±ÃÏ²½¤µ¤ì¤¿Ç¯Âå¤Ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£´»µÌÎà¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤ËÅö¤¿¤ë1531Ç¯¤«¤é1825Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£°äÀ×¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÊü´þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤¬·ÐºÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤Ç°äÀ×¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¡¹¸ò´¹¤Î»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¤¥ó¥«Äë¹ñ»þÂå¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥ó¥«¿Í¤ÎÅþÍèÁ°¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¿Í¤¬¤³¤Î°äÀ×¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ñ·×ÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¥â¥ó¥Æ¡¦¥·¥¨¥ë¥Ú¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«Äë¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¥¨¥¯¥»¥ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Ü¥ó¥¬¡¼¥º»á¡Ë