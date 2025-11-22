½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Þ¤¿Éü³è? ¾åÈ¾¿È¤Ë2¡¢ÃÑ¹üÉô¤Ë1¤òÈäÏª¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ò¥Ã¥×¤Ç´¶ÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¡ÈÏÆÊ¢¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤òÆ²¡¹ÈäÏª
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ºÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÎÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÎÁÇ´é¤Ç¤â´°àú¤ÊÈþËÆ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¾åÈ¾¿È¤ËÂç¤¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£²áµî¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¥â¥Ç¥ë³èÆ°»þÂå¤ËÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¤ª¤è¤½2ÀéËü¥¦¥©¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÂçÉôÊ¬¤ò½üµî¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¾Ã¤¨¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼·¿¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢Èà½÷¤Ï¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÃÑ¹ü¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â1¤Ä¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÏÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¶¦¤Ë±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈY¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹166cm¡£2016Ç¯¤ËSHINee¤Î³Ú¶Ê¡ØTell Me What To Do¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î½Ð±é¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î´ñÀ×¡ÁWaiting for you¡Ù¤ÇËÜ³Ê½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡§µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡Ù¡Øµþ¾ë¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÂç¼ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ä²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£