Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡ÖSHOGUN ¾·³¡×½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡ÛSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ ½¢Ç¤µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä2026Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢´ñÀ×¤ÎÈþÊ¢¶Ú¥Á¥é¸«¤»
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¡£¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òËÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³Ø¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡£ËÍ¼«¿ÈËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê³¹¤Ç¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¡£ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¡ØÀ¸³¶¤º¤Ã¤ÈËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¡ØÄ¹¤¤´Ö¤º¤Ã¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÜ¹õ¤Ï¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë²¹¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¿Í¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇSnow Man¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Snow Man¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤²¹¤«¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏSnow Man¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¹ñÎ©¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï5¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤ËSnow Man¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä³ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¡£¡Ö¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÍèÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
