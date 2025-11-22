¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶§Ë½¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬ÂçË½¤ì¡£¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º£²¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ðÊÔ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÂ³ÊÔ¡¢¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ºÀ½ºî¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º£²¡Ù¤¬£±·î23Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¿·¤¿¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Ìë¤ÊÌë¤ÊÆ°¤²ó¤ë¡¢ÇÑÔÒ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Îµ¡³£»Å³Ý¤±¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌë´Ö·ÙÈ÷°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥¯¤¬¡¢Æ°¤½Ð¤¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Èà¤é¤¬³¹Ãæ¤ÇË½¤ì²ó¤ë¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡È¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥¡¥º¥Ù¥¢¡¼¥º¡¦¥Ô¥¶¡É¤Î£±¹æÅ¹¤Çµ¯¤¤¿Èá·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾×·âÅª¤Ê¿¿Áê¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¥¢¥Ó¡¼¡¢¼¡¡¹¤ÈÆ°¤½Ð¤¹ÉÔµ¤Ì£¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¥º£²¡Ù
2026Ç¯£±·î23Æü(¶â) Á´¹ñ¸ø³«
©2025 SCOTT CAWTHON PRODUCTIONS and UNIVERSAL STUDIOS