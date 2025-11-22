¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼Åß¸ÂÄê♡¡Ö¥á¥ê¥¼¥®¥Õ¥È¡ã¥¦¥£¥ó¥¿ー¡ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åìµþ±Ø¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼¡×¤«¤é¡¢Åß¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¡Ø¥á¥ê¥¼¥®¥Õ¥È¡ã¥¦¥£¥ó¥¿ー¡ä¡Ù¤¬2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï♡ÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¤ä¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢Åß¤À¤±¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¤âµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥íー¥º¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¢ö
Åß¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È
Åß¸ÂÄê¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤¯¤µ¤¯¥¿¥ë¥È¤ËÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤òÈë¤á¤¿¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä¾²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì♡
¥¿¥ë¥È¤â¥¯¥êー¥à¤â¥½ー¥¹¤â¥Á¥ç¥³¿Ô¤¯¤·¤Ç¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
DROOLY¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥♡¥·¥ç¥³¥é¡õ¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ºî¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È
¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È
Îß·×200Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥êー¥à¥¿¥ë¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤È¥é¥à¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥«¥¹¥¿ー¥ÉÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥à¤¬ÆÃÄ§¡£
¤µ¤¯¤Ã¤È¾Æ¤¤¤¿¥³¥³¥Ã¥È¥¿¥ë¥È¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢Ä¾²Ð¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¢ö
¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤â³Ú¤·¤á¤ë
¥Ö¥ê¥å¥ì¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ
¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ö¥ê¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥êー¥à¤¬ÀäÌ¯¡£
¡Ø¥Ö¥ê¥å¥ì¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¤ÏËÌ³¤Æ»È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢É½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¾Ç¤¬¤·¤¿¥Ö¥ê¥å¥ì¥·¥ç¥³¥é¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥åー¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿♡
Åß¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç4¼ï¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥å¥ì¥á¥ê¥¼Åß¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò♡
¡Ø¥á¥ê¥¼¥®¥Õ¥È¡ã¥¦¥£¥ó¥¿ー¡ä¡Ù¤Ï2,160±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß¡¦ÀÇ¹þ»²¹Í²Á³Ê¡Ë¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¿¥ë¥È¤ä¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ËÅß¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥¿¥ë¥È¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·îÃæ½Üº¢¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö