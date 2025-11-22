Î¾²£¹Ë¤¬¹õÀ±¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÈÊÂ¤Ö¡¡¶×ºù¾¡¤Á±Û¤·¡¢¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê22Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤È3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¶×ºù¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤È¡¢·ë¤Ó¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤¬ÂÐÀï¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·ë¤Ó¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï²£¹ËÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿Êý¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³6ÅÙÌÜ¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï5¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡½½Î¾¤Ï¿·½½Î¾¤ÎÆ£Î¿²ï¤¬2ÇÔ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£