¥Ñ¥ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½À®ºî²È¡¦¾¾ºêÅí»Ò¤µ¤ó¡Êºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬ÃÎ¤ë¥Ñ¥ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È±ü¿¼¤¯¤Æ¥«¥ª¥¹¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³Ú¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥ê¤ÎÊâ¤Êý¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾ºê¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿·¤·¤¤¥Ñ¥ê¤Ç¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ê¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¥á¥¾¥ó¡Ê²È¡Ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö
¤Þ¤ë¤Ç°Û¶õ´Ö¡ª¡¡·Ý½Ñ²È¤Î³¹¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¤Î°ì³Ñ¤ò¤¿¤ÀÊâ¤¯ìÔÂô
¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ù³°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤³¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÆîÊ©¤ä°ã¤¦¹ñ¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥ê¥Ã¥×´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤Î¤ª»¶ÊâÆ»¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«½ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
18¶è¡¢¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¤ÎµÖ¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë¾®Æ»¡ÖVilla Leandre¡Ê¥ô¥£¥é¡¦¥ì¥¢¥ó¥É¥ë¡Ë¡Ê¡ÖLeandre¡×¤Î°ì¤ÄÌÜ¤Î¡Öe¡×¤Ï¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¡¢°Ê¹ßÆ±ÍÍ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀÐ¾ö¤ÎÈþ¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¥á¥¾¥ó¡Ê²È¡Ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Î±ü¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÄí¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¡¢»°³Ñ²°º¬¤Ê¤ÉÆâÁõ¤ä³°´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ëËÒ²ÎÅª¤Ê»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ·Ý½Ñ²È¡¢±é·à¿Í¤Ê¤É¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²è²È¤È¤·¤¿³èÌö¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥ì¥¢¥ó¥É¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥ô¥£¥é¡¦¥ì¥¢¥ó¥É¥ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤³¤ÎÈëÌ©¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÄ«Áá¤¯Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È»¶ºö¡£ÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤³¤³¤¬¤Ê¤¼·Ý½Ñ²È¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVilla Leandre¡×Villa Leandre 75018 Paris
³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ØÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÄÌ¤ê¡×
¤â¤Ã¤È´Ñ¸÷ÃÏ²½¤·¤¿½»Âð³¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢12¶è¥ê¥è¥ó±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¡ÖRue Cremieux¡Ê¥¯¥ì¥ß¥å¡¼ÄÌ¤ê¡Ë¡Ê¡ÖCremieux¡×¤Î°ì¤ÄÌÜ¤Î¡Öe¡×¤Ï¥¢¥¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¡¢°Ê¹ßÆ±ÍÍ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª²È¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë½»Âð³¹¡£¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡¡Ä¹¤µ£±£´£´¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÃ»¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤â¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ò¥ë¤ä¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Î¥Ö¥é¡¼¥ÎÅç¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª²È¤Î¤ª²Ö¤ä¿¢ÌÚÈ¤â³°´Ñ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤µ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿·¤·¤¤¥Ñ¥ê¤Ç¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ê¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¡ÊÃø¡§¾¾ºêÅí»Ò¡¿ÂçÏÂ½ñË¼¡Ë
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¼Ö¤ÏÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â½»Ì±¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ÖRue Cremieux¡×rue Cremieux 75012 Paris
±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¥·¥ã¥í¥ó¥ÌÂ¼¡×¤Ø¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥ê¥Ã¥×
¥Ñ¥ê20¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖSaint-Blaise¡Ê¥µ¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥ºÃÏ¶è¡Ë¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢²Ì¼ù±à¤È¥Ö¥É¥¦Èª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¥í¥ó¥ÌÂ¼¡×¤À¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Á¡¢£±£¸£¶£°Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤À¤±¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤Ç¸«¤¿ÀÎ¤Î¾®¤µ¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÂ¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÂ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¹¾ì¤òÄÌ¤ê²á¤®¡¢¾®¤µ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÀÐ¾ö¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥µ¥ó¡¦¥Ö¥ì¡¼¥ºÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÈþ¤·¤¤Ä¯¤á¤¬¡ª
±ü¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Èþ¤·¤¤¾âÏ°¤ò»ý¤Ä¡Ö¥µ¥ó¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¡¦¥·¥ã¥í¥ó¥Ì¶µ²ñ¡ÊSaint-Germain de Charonne¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤È¤Æ¤â°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤³¤ÎÃÏ¶è¤À¤±¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSaint-Blaise¡×rue Saint-Blaise 75020 Paris
¤³¤ÎÃÏ¶è¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¾¾ºêÅí»Ò¤µ¤ó¡Ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¥Ñ¥ê¤Ç¤·¤¿¤¤100¤Î¤³¤È¡Á¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ê¤Ò¤È¤êÎ¹¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£