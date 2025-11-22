¡ã¥Ü¥Ã¥ÁÌ¼¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡ª¡äÉ×¤ÈÌ¼¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¡ª¡©¥¤¥é¥¤¥é¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤Ë¥¢¥ê¡ÚÂè5ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥È¥â¥«¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê¥Þ¥¤¡Ê¾®6¡Ë¤È¼Ò¸òÅª¤Ê¥æ¥¡Ê¾®3¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¤Ï¸òÍ§´Ø·¸¤¬¶¹¤¤¥¿¥¤¥×¡£»ä¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÍ§¤À¤Á¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Þ¥¤¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²áµî¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥È¥â¥«¤Î·Ð¸³¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤µ¤é¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¸ÀÆ°¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢É×¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¥Þ¥¤¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÁü¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ´¶¤¸¤¿ÎôÅù´¶¤«¤é¡¢²áµî¤Î»ä¤È¥Þ¥¤¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¥Þ¥¤¤Ë¤â¸«È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤ÎÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÈÝÄê¤µ¤ìÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¤À¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¤ä¤Ã¤È¡¢¥Þ¥¤¤òË«¤á¤º¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤ò½Ð¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡×¿Æ¤Ç¤¤¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¥Þ¥¤¼«¿È¤¬Ë¾¤à¸òÍ§´Ø·¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
