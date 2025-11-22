É¨Éé½ý¤Ç½½Î¾¢ª»°ÃÊÌÜ¤Î¶ìÏ«¿Í¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ÆþËë¸«¤¨¤¿¡¡½½Î¾É®Æ¬¤ÎÆ£ÀÄ±À¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡Ö°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ï¥±¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¡¦½½Î¾¡¦Æ£ÀÄ±À¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡ËÉ÷¸±û¡Ê22Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¾½½Î¾É®Æ¬¤ÎÆ£ÀÄ±À¡Ê27¡Ë¡á·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡¢Æ£ÅçÉô²°¡á¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Íè¾ì½ê¤Î¿·ÆþËë¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡7ÆüÌÜ¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢11ÆüÌÜ¤«¤é4Ï¢¾¡¤È»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£7¾¡¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤éÍè¾ì½ê¤Ë¡ÊËëÆâ¾º¿Ê¤ò¡ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÍ¾Íµ¤â¸«¤»¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡4Ï¢ÇÔ¤Î´Ö¤Ï¡ÖËëÆâ¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¸µµ¤¤ÊÁêËÐ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤ÆÉüÄ´¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÆÁ¹â¡¢ÌÀÂç¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£23Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤â¡¢É¨¤òÄË¤á¤Æ°ì»þ¤Ï»°ÃÊÌÜ¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤½¤Î¸å½½Î¾¤ËÌá¤ê¡¢º£Ç¯½©¾ì½ê¤ÏÀ¾¤Î5ËçÌÜ¤Ç10¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ÆþËë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤Ë¤Ï·§ËÜ¤«¤é²ÈÂ²¤¬±þ±ç¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¾¡¤Á±Û¤·¤Ø¡Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÎÆ£ÀÄ±À¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÊÁêËÐ¤ò´Ó¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÎÓ¡¡¸¶¹°¡Ë