¡ÖÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤«¤â¡×47ºÐ½÷À¥¢¥Êà´½²³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¹Åç¤¸¤ã¡¢¥«¡¼¥×¤Î´½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«!?¡×
1ËçÌÜ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Ç°Â¿´...
¡¡¹Åç¥Û¡¼¥à¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÏÊÕÈþ²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Þ¤µ¤«¤Îà´½²³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÆþ´½ÂÎ¸³¡Ä1Ê¬´Ö´°Á´¤Ë³¸¤âÊÄ¤¸¤é¤ì¡Ä¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤¬¤â¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢11·î15¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½ª³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLASTART¡Ê¥é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡×¤Ç¡¢Æþ´½ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡¢½ª¤ï¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë!!¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤È°½ºÚ¤µ¤óÉ×ºÊ¡£¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¤ª2¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¿É¤¤»þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢Ãç´Ö¤ÎÂç»ö¤µ¡£¡£¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ²Â¤µ¤óÀÂ¤Ã¤Á¤ã·ù¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÄ½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤Ë¤ÏÌµÍý¤«¤â¡×¡Ö»à¤·¤Æ¤Ê¤ªåºÎï!?¡×¡Ö¹Åç¤¸¤ã¡¢¥«¡¼¥×¤Î´½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«!?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£