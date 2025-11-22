¡Ö¿·¤·¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâFA¸¢¹Ô»È¤ÎÅìÉÍµð¤¬¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¥ê¥Ö¥ï¡¼¥¯Æ£ºêÂæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤·¤¯ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂåÍý¿Í¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÏ¢Íí¤¬¡Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µå¾ì¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë¤ÏËÒ¸¶Âç¤é¤â»²²Ã¡£ÅìÉÍ¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëµå¤òÅÏ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ì¶Ú¤Ç¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦51¡£º£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢Êä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£