¡Ö²¶¤éÀ¤Âå¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¬¡Ä¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºÊÌò¤ÇµÓ¸÷¡ª45ºÐ½÷Í¥à¶»¸µ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼áÍÅ±ð¥É¥ì¥¹¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö¹õ¥É¥ì¥¹♡¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¾Ð´é¤Ç¡Ä
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºÊÌò¤òÌ³¤á¤ë45ºÐ½÷Í¥¤Îà¶»¸µ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼áÍÅ±ð¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ç¤·¤¿♡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¥¹á¡£¶»¸µ¤¬¶èÀÚ¤é¤ì¡¢¾åÉô¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¥É¥ì¥¹♡¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¶á±Æ¤ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÍ¥¹á¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤Ê±ü¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¡Ö²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÍ¥¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¤Ì£½Ð¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È±Ç²è¤ÎºÊÌò¤Ë¤â¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£