¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿½Ð±éÇÐÍ¥¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¥ó¥°Ìò¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¥¥ó¥°¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò±é¤¸¤ëÌîÎÓËüÌ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡ÖW¥¥ó¥°¡¡»÷¤Æ¤ë¤È¤è¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÆó¿Í¡£½é¤á¤Æ´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ÌîÎÓ¤µ¤ó¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢´ÖµÜ¤¬ÌîÂ¼¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤¯»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ ÊÂ¤ó¤Ç¸«¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍè¤¿¡¼!!ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿2¥·¥ç¡×¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´ÖµÜ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬Í¥¤·¤¯¤ÆÎø¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÂ¤Ó!¡×¡ÖÊâ¤Êý¤â»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÆó¿Í¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¡¢»÷¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÂÎ¤Î³ÑÅÙ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£