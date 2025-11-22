ÎëÌÚÊ¡¡¡¡ÖÂº·É¤¹¤ë¿Í¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âº·É¤¹¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ä¸µKAT-TUN¤ÇÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎµµÍüÏÂÌé¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿¶¤é¤ì¡ÖµµÍü¤µ¤ó¤â20ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°É¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤È11Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ë¿Í¤ä¤ó¤Ê¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ï7ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î»þ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£Âº·É¤¹¤ë¿Í¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤ÏµµÍü¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µµÍü¤¬¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò³Ú²°¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢°É¤È3¿Í¤Ç¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎëÌÚ¤¬¤¿¤é¤³¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µµÍü¤¬¤¿¤é¤³¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åß¾ì¤Î»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò²ó¤Ã¤ÆÆù¤Þ¤ó¤ä¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÇã¤¤½¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¤âº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤òÀ¨¤¤´¶¤¸¤Æ¡×¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È°ã¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¿´°Õµ¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡£¤½¤³¤ÏËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î»ÑÀª¤ò³Ø¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£