¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡×´°Á´¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¾µåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¡ÖÀ¾²¬·¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Æ¡¡£Æ£Å£Ó¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«ËëÀï¤ò°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡££´ÈÖ¡¦·´»Ê¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¡Ö¡ÊÌîµå¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¡Ë¤â¤¦Á´Á³¡×¤ÈÌµ´Ø¿´¤òÁõ¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬ÎÌ¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£¡Ö¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¡ËÀ¾²¬·¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿·´ÆÆÄ¤Î¡Ë¥µ¥Ö¥í¡¼·¯¤â£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¥Ü¥Ó¡¼¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Î±¿¤ÓÊý¤â¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¡×¤È·Ù²ü¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅöÁ³¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÆ°¸þ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÊ¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£